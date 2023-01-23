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Россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла в Таллинне

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Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией
Россия решила понизить уровень дипотношений с Эстонией
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация высылает посла Эстонии в связи с решением понизить уровень дипломатических отношений с Эстонской Республикой. Соответственно она отзывает своего посла из Таллинна. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ 23 января.

В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне.

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Российская сторона возложила вину за развитие ситуации целиком на эстонскую сторону. В заявлении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. В РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.

МИД Эстонии ответило в Twitter, что "принимает к сведению" решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня поверенных в делах.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, это означает, что российский посол уедет в Россию одновременно с эстонским послом", – сказано в сообщении.

Контекст:

Эстония 11 января оповестила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне до 1 февраля.

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине и первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Теги: Россия, Эстония, посольство, МИД России, дипломатические отношения
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