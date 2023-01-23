Россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла в Таллинне

В заявлении говорится, что Эстония предприняла "новый недружественный шаг" по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне.

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. 23 января в МИД России был вызван посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Российская сторона возложила вину за развитие ситуации целиком на эстонскую сторону. В заявлении говорится, что руководство Эстонии якобы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. В РФ заявили о "тотальной русофобии" и "культивировании враждебности" со стороны Эстонии.

МИД Эстонии ответило в Twitter, что "принимает к сведению" решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня поверенных в делах.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, это означает, что российский посол уедет в Россию одновременно с эстонским послом", – сказано в сообщении.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.



We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia. — Estonian MFA * | * #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023