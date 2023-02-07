Литва передала Украине десятки зенитных пушек L-70 с боеприпасами – минобороны

Последние две недели украинские инструкторы прошли обучение в Литве по работе на L-70, отметили в минобороны страны Скриншот: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Facebook

Об этом 7 февраля сообщается в Facebook минобороны страны.

Отмечается, что в последние две недели украинские инструкторы прошли обучение в Литве по работе на L-70.

После возвращения в Украину они научат еще больше украинских операторов, добавили в минобороны Литвы.

"В этом году Литва планирует подготовить около 1600 украинских военных. Предоставленные знания помогут Украине в противодействии российской военной агрессии и продолжении подготовки войск в долгосрочной перспективе. Литва будет продолжать поддерживать Украину… до тех пор, пока это будет необходимо", – говорится в сообщении.

19 января о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Новый литовский пакет летальной поддержки Украины состоит из десятков зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – заявил он в Twitter.

L-70 – автоматическая зенитная пушка, разработанная в Швеции концерном Bofors.