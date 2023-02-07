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Литва передала Украине десятки зенитных пушек L-70 с боеприпасами – минобороны

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Последние две недели украинские инструкторы прошли обучение в Литве по работе на L-70, отметили в минобороны страны
Последние две недели украинские инструкторы прошли обучение в Литве по работе на L-70, отметили в минобороны страны
Скриншот: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Facebook

Литва в последнем пакете оборонной помощи предоставила Украине несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.

Об этом 7 февраля сообщается в Facebook минобороны страны.  

Отмечается, что в последние две недели украинские инструкторы прошли обучение в Литве по работе на L-70.

После возвращения в Украину они научат еще больше украинских операторов, добавили в минобороны Литвы.

"В этом году Литва планирует подготовить около 1600 украинских военных. Предоставленные знания помогут Украине в противодействии российской военной агрессии и продолжении подготовки войск в долгосрочной перспективе. Литва будет продолжать поддерживать Украину… до тех пор, пока это будет необходимо", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LRKAM/videos/552834006787889/

19 января о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи объявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Новый литовский пакет летальной поддержки Украины состоит из десятков зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – заявил он в Twitter.

L-70 – автоматическая зенитная пушка, разработанная в Швеции концерном Bofors.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Теги: Россия, Украина, Литва, агрессия, ПВО, военная помощь, военные учения, боеприпасы, война России против Украины
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