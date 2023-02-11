Снайдер собрал почти $1,3 млн на "ловца Shahed" – Федоров

Амбассадором United24 Снайдер стал в ноябре 2022 года Фото: ЕРА

Сбор средств на "ловца Shahed" Снайдер начал в ноябре 2022 года, когда стал амбассадором платформы.

"Легендарный историк и великий друг Украины Тимоти Снайдер собрал более $1,268 млн на "ловца шахедов". Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов", – написал Федоров.

Вице-премьер Украины отметил, что всего через United24 на приобретение "ловца шахедов" задонатили 11 278 раз, а сбор поддержали в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и израильский историк Ювал Ной Харари.

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"Шахедами" называют иранские дроны-камикадзе типа Shahed (Shahed-136, Shahed-131), которые в войне против Украины Россия использует под названием "Герань".

С 11 сентября 2022 года (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) в Украине были сбиты сотни дронов-камикадзе оккупантов. Такие аппараты оккупанты использовали и в ночь на 11 февраля 2023 года.

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

В связи с причастностью Ирана к войне РФ против Украины на Иран наложили ряд международных санкций.