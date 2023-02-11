Снайдер собрал почти $1,3 млн на "ловца Shahed" – Федоров

Сбор средств на "ловца Shahed" Снайдер начал в ноябре 2022 года, когда стал амбассадором платформы.
"Легендарный историк и великий друг Украины Тимоти Снайдер собрал более $1,268 млн на "ловца шахедов". Шесть таких систем уже защищают энергетические объекты Украины от российских атак. Благодаря сбору Тимоти закупим еще больше "ловцов", – написал Федоров.
Вице-премьер Украины отметил, что всего через United24 на приобретение "ловца шахедов" задонатили 11 278 раз, а сбор поддержали в том числе экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и израильский историк Ювал Ной Харари.
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"Шахедами" называют иранские дроны-камикадзе типа Shahed (Shahed-136, Shahed-131), которые в войне против Украины Россия использует под названием "Герань".
С 11 сентября 2022 года (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) в Украине были сбиты сотни дронов-камикадзе оккупантов. Такие аппараты оккупанты использовали и в ночь на 11 февраля 2023 года.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
В связи с причастностью Ирана к войне РФ против Украины на Иран наложили ряд международных санкций.
United24 – фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины президент Украины Владимир Зеленский объявил 5 мая 2022 года. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко. Амбассадорами проекта являются, в частности, украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер, сценарист и продюсер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons, креативный директор французского дома моды Balenciaga Демна Гвасалия, американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, американский актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в "Звездных войнах", украинский боксер Александр Усик, американский астронавт Скотт Келли.