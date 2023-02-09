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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Историк Снайдер: Самая умная ядерная политика – помочь Украине выиграть войну обычными вооружениями

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Снайдер объяснил, почему важно помогать Украине
Снайдер объяснил, почему важно помогать Украине
Фото: EPA

Помощь Украине вооружениями снижает риск ядерной войны для всего мира. Об этом написал американский историк Тимоти Снайдер в своем блоге 8 февраля.

Он объясняет неправильность точки зрения, что если бы США не помогали Украине и ничего бы не делали, то угрозы ядерной войны бы не было. Снайдер отмечает, что бездействие всегда имеет последствия, и в данном случае бездействие в отношении Украины, наоборот, повышает риски ядерной войны.

"Россия вторглась в Украину. Это случилось. Мы не можем перенестись обратно в мир 2021 года. (Даже если бы мы каким-то образом могли это сделать, мы просто оказались бы в мире, где Россия вот-вот вторгнется в Украину.) Действуя в мире, где произошло вторжение, самая разумная ядерная политика – помочь Украине выиграть войну с применением обычных вооружений", – отмечает он.

Снайдер называет четыре причины. Первая – что, если российский ядерный шантаж увенчается успехом, это будет катастрофой для всего мира. Если какое-либо ядерное государство может принуждать других, ссылаясь на свои ядерные арсеналы, тогда любая внешняя политика становится невозможной, неядерным государствам всегда придется уступать и ядерные государства будут править миром, отмечает он. По его мнению, поддержка Украины демонстрирует, что ядерный шантаж не работает.

Вторая причина – необходимость предотвратить глобальное распространение ядерного оружия. Снайдер объясняет, что чем больше стран имеют его, тем больше вероятность его применения. Россия вторглась в Украину, которая отказалась от ядерного оружия. Глядя на это, неядерные государства решат, что им нужно такое оружие для сдерживания возможного вторжения. Чтобы это предотвратить, Украина должна выиграть войну обычными вооружениями, считает историк.

В-третьих, европейский сценарий ядерного противостояния должен быть максимально маловероятным, отмечает Снайдер. Этот сценарий представляет собой большую войну между Россией и НАТО, в которой с обеих сторон будут ядерные державы. Даже в случае, если Россия начнет наступление на страну НАТО, любое искушение применить в ответ ядерное оружие будет уменьшено знанием того, что РФ можно победить обычным оружием, пишет историк.

В-четвертых, необходимо минимизировать азиатский сценарий ядерного противостояния, отмечает он. В последние годы есть напряженность в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня, и конфронтация считалась неизбежной. Украина заставила Пекин признать, что наступательные операции могут плохо кончиться, пишет Снайдер.

"Если мы хотим снизить риск глобальной ядерной войны, то должны вооружать украинцев. Это снижает привлекательность ядерного шантажа, риск ядерного распространения и вероятность [реализации названных] сценариев", – резюмирует историк.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Теги: Россия, ядерное оружие, военная помощь, война России против Украины, Тимоти Снайдер, ядерный удар
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