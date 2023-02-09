Историк Снайдер: Самая умная ядерная политика – помочь Украине выиграть войну обычными вооружениями

Он объясняет неправильность точки зрения, что если бы США не помогали Украине и ничего бы не делали, то угрозы ядерной войны бы не было. Снайдер отмечает, что бездействие всегда имеет последствия, и в данном случае бездействие в отношении Украины, наоборот, повышает риски ядерной войны.

"Россия вторглась в Украину. Это случилось. Мы не можем перенестись обратно в мир 2021 года. (Даже если бы мы каким-то образом могли это сделать, мы просто оказались бы в мире, где Россия вот-вот вторгнется в Украину.) Действуя в мире, где произошло вторжение, самая разумная ядерная политика – помочь Украине выиграть войну с применением обычных вооружений", – отмечает он.

Снайдер называет четыре причины. Первая – что, если российский ядерный шантаж увенчается успехом, это будет катастрофой для всего мира. Если какое-либо ядерное государство может принуждать других, ссылаясь на свои ядерные арсеналы, тогда любая внешняя политика становится невозможной, неядерным государствам всегда придется уступать и ядерные государства будут править миром, отмечает он. По его мнению, поддержка Украины демонстрирует, что ядерный шантаж не работает.

Вторая причина – необходимость предотвратить глобальное распространение ядерного оружия. Снайдер объясняет, что чем больше стран имеют его, тем больше вероятность его применения. Россия вторглась в Украину, которая отказалась от ядерного оружия. Глядя на это, неядерные государства решат, что им нужно такое оружие для сдерживания возможного вторжения. Чтобы это предотвратить, Украина должна выиграть войну обычными вооружениями, считает историк.

В-третьих, европейский сценарий ядерного противостояния должен быть максимально маловероятным, отмечает Снайдер. Этот сценарий представляет собой большую войну между Россией и НАТО, в которой с обеих сторон будут ядерные державы. Даже в случае, если Россия начнет наступление на страну НАТО, любое искушение применить в ответ ядерное оружие будет уменьшено знанием того, что РФ можно победить обычным оружием, пишет историк.

В-четвертых, необходимо минимизировать азиатский сценарий ядерного противостояния, отмечает он. В последние годы есть напряженность в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня, и конфронтация считалась неизбежной. Украина заставила Пекин признать, что наступательные операции могут плохо кончиться, пишет Снайдер.

"Если мы хотим снизить риск глобальной ядерной войны, то должны вооружать украинцев. Это снижает привлекательность ядерного шантажа, риск ядерного распространения и вероятность [реализации названных] сценариев", – резюмирует историк.