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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН о ситуации в Украине: Мир входит в более масштабную войну

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Антониу Гутерриш высказал свои опасения по поводу войны в Украине
Антониу Гутерриш высказал свои опасения по поводу войны в Украине
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 6 февраля выступил перед Генассамблеей ООН и представил свои приоритеты на год. Он высказал опасения, что война в Украине будет эскалироваться, сообщается на сайте ООН.

Гутерриш отметил, что после российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, которое имело болезненные последствия для населения страны, а также за ее пределами, перспективы мира продолжают уменьшаться. По его словам, риск дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти.

"Я боюсь, что мир входит в более масштабную войну не во сне. Он делает это с широко открытыми глазами. Миру нужен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", – подчеркнул генсек ООН.

Также Гутерриш призвал уменьшить стратегические угрозы от ядерного оружия. Он заявил, что мир в настоящее время подвергается наибольшему за последние десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться "случайно или непреднамеренно". Гутерриш призвал страны, владеющие ядерным оружием, отказаться от него, назвав его "бессовестным" оружием.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Теги: ООН, ядерное оружие, война, российская агрессия, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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