Генсек ООН о ситуации в Украине: Мир входит в более масштабную войну

Гутерриш отметил, что после российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, которое имело болезненные последствия для населения страны, а также за ее пределами, перспективы мира продолжают уменьшаться. По его словам, риск дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти.
"Я боюсь, что мир входит в более масштабную войну не во сне. Он делает это с широко открытыми глазами. Миру нужен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", – подчеркнул генсек ООН.
Также Гутерриш призвал уменьшить стратегические угрозы от ядерного оружия. Он заявил, что мир в настоящее время подвергается наибольшему за последние десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться "случайно или непреднамеренно". Гутерриш призвал страны, владеющие ядерным оружием, отказаться от него, назвав его "бессовестным" оружием.
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.