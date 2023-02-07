Генсек ООН о ситуации в Украине: Мир входит в более масштабную войну

Гутерриш отметил, что после российского вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, которое имело болезненные последствия для населения страны, а также за ее пределами, перспективы мира продолжают уменьшаться. По его словам, риск дальнейшей эскалации и кровопролития продолжает расти.

"Я боюсь, что мир входит в более масштабную войну не во сне. Он делает это с широко открытыми глазами. Миру нужен мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом", – подчеркнул генсек ООН.

Также Гутерриш призвал уменьшить стратегические угрозы от ядерного оружия. Он заявил, что мир в настоящее время подвергается наибольшему за последние десятилетия риску ядерной войны, которая может начаться "случайно или непреднамеренно". Гутерриш призвал страны, владеющие ядерным оружием, отказаться от него, назвав его "бессовестным" оружием.