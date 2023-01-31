Россия продолжает блокировать присутствие ООН на оккупированных территориях – координатор в Украине

По ее словам, Офис координатора ООН постоянно посылает запросы российским властям на обеспечение безопасного проезда через линию столкновения для помощи гражданскому населению, но результата нет.
"Каждую неделю мы отправляем запросы к двум сторонам. Украина всегда дает разрешение, однако Россия говорит "нет". Меня беспокоят две вещи: это подготовка к зиме и пересечение людьми линии фронта. Но мы не можем нести за это ответственность. К сожалению, но пока результатов в этом деле нет", – отметила Браун.
7 января российские оккупанты обстреляли миссию ООН, которая доставляла гуманитарную помощь в Орехов Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.
20 января представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке сообщил, что в район прифронтового Соледара Донецкой области прибыл первый груз гуманитарной помощи ООН. В район который контролируют ВСУ, отправили колонну из трех грузовиков с запасами пищи, воды, средств гигиены и медикаментов для примерно 800 человек.
По данным ООН, более 13,5 млн граждан Украины, пострадавших от агрессии РФ, получили помощь от организации 2022 году.