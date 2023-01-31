Россия продолжает блокировать присутствие ООН на оккупированных территориях – координатор в Украине

По ее словам, Офис координатора ООН постоянно посылает запросы российским властям на обеспечение безопасного проезда через линию столкновения для помощи гражданскому населению, но результата нет.

"Каждую неделю мы отправляем запросы к двум сторонам. Украина всегда дает разрешение, однако Россия говорит "нет". Меня беспокоят две вещи: это подготовка к зиме и пересечение людьми линии фронта. Но мы не можем нести за это ответственность. К сожалению, но пока результатов в этом деле нет", – отметила Браун.