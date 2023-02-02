Совбез ООН 24 февраля проведет дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину

Фрейзер, чья страна сейчас председательствует в Совбезе, подчеркнула, что к дебатам приглашены министры иностранных дел стран – членов организации.
На данный момент еще нет списка участников и выступающих – он, по словам Фрейзер, станет известен ближе к дате мероприятия.
"Хоть Мальта и является нейтральной страной, но это активная нейтральность", – сказала Фрейзер, отметив, что ее страна осуждает российскую агрессию против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.
Президент Украины Владмиир Зеленский заявлял 18 декабря прошлого года, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.