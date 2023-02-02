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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совбез ООН 24 февраля проведет дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину

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На данный момент еще нет списка участников и выступающих на дебатах по поводу войны в Украине
На данный момент еще нет списка участников и выступающих на дебатах по поводу войны в Украине
Фото: ЕРА

Совет Безопасности ООН 24 февраля проведет дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом 1 февраля журналистам заявила постоянная представительница Мальты при ООН Ванесса Фрейзер, сообщает "Укринформ".

Фрейзер, чья страна сейчас председательствует в Совбезе, подчеркнула, что к дебатам приглашены министры иностранных дел стран – членов организации.

На данный момент еще нет списка участников и выступающих – он, по словам Фрейзер, станет известен ближе к дате мероприятия.

"Хоть Мальта и является нейтральной страной, но это активная нейтральность", – сказала Фрейзер, отметив, что ее страна осуждает российскую агрессию против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.

Президент Украины Владмиир Зеленский заявлял 18 декабря прошлого года, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, война России против Украины
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