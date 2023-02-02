Совбез ООН 24 февраля проведет дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину

На данный момент еще нет списка участников и выступающих на дебатах по поводу войны в Украине Фото: ЕРА

Фрейзер, чья страна сейчас председательствует в Совбезе, подчеркнула, что к дебатам приглашены министры иностранных дел стран – членов организации.

На данный момент еще нет списка участников и выступающих – он, по словам Фрейзер, станет известен ближе к дате мероприятия.

"Хоть Мальта и является нейтральной страной, но это активная нейтральность", – сказала Фрейзер, отметив, что ее страна осуждает российскую агрессию против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)