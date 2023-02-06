Украина и международные партнеры разработали три модели спецтрибунала для РФ – Офис президента

Он отметил, что это результат "дискуссий Киева и союзников" Украины.

Смирнов описал такие три модели:

создание специального трибунала на основе соглашения Украины с Организацией Объединенных Наций с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи ООН;

создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира;

создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины).

В третьем варианте предлагается задействовать "международный элемент", в частности судей, отметил Смирнов, добавив, что такой суд должен был бы находиться в Европе.

"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам", – написал Смирнов.

Третий вариант – гибридный, добавил заместитель главы ОП. По его словам, он содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта".

"Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания. Именно так мы снимем все остальные спорные вопросы, включая персональные и функциональные иммунитеты должностных лиц страны-агрессора", – резюмировал Смирнов.