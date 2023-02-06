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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и международные партнеры разработали три модели спецтрибунала для РФ – Офис президента

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Смирнов: Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию
Смирнов: Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию
Фото: EPA

"На столе" уже есть три наработанные модели создания специального трибунала для РФ за ее агрессию против Украины. Об этом 6 февраля сообщил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в Facebook.

Он отметил, что это результат "дискуссий Киева и союзников" Украины. 

Смирнов описал такие три модели:

  • создание специального трибунала на основе соглашения Украины с Организацией Объединенных Наций с принятием соответствующей резолюции Генассамблеи ООН;
  • создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира;
  • создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины).

В третьем варианте предлагается задействовать "международный элемент", в частности судей, отметил Смирнов, добавив, что такой суд должен был бы находиться в Европе. 

"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам", – написал Смирнов.

Третий вариант – гибридный, добавил заместитель главы ОП. По его словам, он содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта".

"Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания. Именно так мы снимем все остальные спорные вопросы, включая персональные и функциональные иммунитеты должностных лиц страны-агрессора", – резюмировал Смирнов.

https://www.facebook.com/andriysmyrnov/posts/6462726067079663

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями. 

ПАСЕ также призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала

Теги: Украина, ООН, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, конфликт, Андрей Смирнов
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