Украина и международные партнеры разработали три модели спецтрибунала для РФ – Офис президента

Он отметил, что это результат "дискуссий Киева и союзников" Украины.
Смирнов описал такие три модели:
В третьем варианте предлагается задействовать "международный элемент", в частности судей, отметил Смирнов, добавив, что такой суд должен был бы находиться в Европе.
"Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам", – написал Смирнов.
Третий вариант – гибридный, добавил заместитель главы ОП. По его словам, он содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня "межгосударственного конфликта".
"Миру нужен территориально максимально широкий международный институт ответственности за агрессию с максимальным уровнем легитимности и признания. Именно так мы снимем все остальные спорные вопросы, включая персональные и функциональные иммунитеты должностных лиц страны-агрессора", – резюмировал Смирнов.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент РФ Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.
В резолюции ПАСЕ говорится, что трибунал должен работать в Гааге, чтобы обеспечить взаимодополняемость и сотрудничество с Международным уголовным судом и другими международными судами и учреждениями.
ПАСЕ также призвала государства-члены и Совет Европы поддержать и предоставить конкретную экспертную и техническую помощь в создании временной международной прокуратуры для расследования преступления агрессии до начала работы трибунала.