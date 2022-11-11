РФ запретила въезд 200 гражданам США. Среди них – семья и пресс-секретарь Байдена, а также историк Снайдер

Перечень персон нон-грата пополнили политики и их семьи, руководители компаний и предприятий ВПК, военные, представители науки и культуры.
Среди них – два брата и сестра президента США Джо Байдена, муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и сенатор Берни Сандерс, двое пасынков американского министра обороны Ллойда Остина и его заместитель Колин Каль, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, советник министра обороны Украины, гражданин США Джон Абизаид, командующий силами США в Европе Кристофер Каволи, историк Тимоти Снайдер и другие.
В российском МИД отметили, что санкции вводятся "на основе взаимности" в ответ на вводимые администрацией Байдена персональные санкции против россиян. Всего в "черном списке" РФ сейчас находятся 1073 гражданина США.
После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины США, Великобритания, Канада и ЕС решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа, ЕС тоже отказывается от российской нефти, этот процесс будет поэтапным.