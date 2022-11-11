РФ запретила въезд 200 гражданам США. Среди них – семья и пресс-секретарь Байдена, а также историк Снайдер

Перечень персон нон-грата пополнили политики и их семьи, руководители компаний и предприятий ВПК, военные, представители науки и культуры.

Среди них – два брата и сестра президента США Джо Байдена, муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и сенатор Берни Сандерс, двое пасынков американского министра обороны Ллойда Остина и его заместитель Колин Каль, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, советник министра обороны Украины, гражданин США Джон Абизаид, командующий силами США в Европе Кристофер Каволи, историк Тимоти Снайдер и другие.

В российском МИД отметили, что санкции вводятся "на основе взаимности" в ответ на вводимые администрацией Байдена персональные санкции против россиян. Всего в "черном списке" РФ сейчас находятся 1073 гражданина США.