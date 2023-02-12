В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе Shahed

Об этом сообщается на сайте alerts.in.ua.
"Снова мопеды. Стражи неба – на защите. Будьте осторожны, берегите себя", – предупредил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
О двух дронах-камикадзе иранского производства Shahed в небе проинформировал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Днепр", – добавил он в Telegram в 20.03.
Через 20 минут Ким рассказал в Telegram, что "на востоке больше их".
В 20.27 воздушную тревогу объявили в Полтавской области и части Кировоградской.
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.
Кроме того, вечером 10 февраля с 19.50 до 22.50 российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками-камикадзе юг страны. Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" было сбито 11 дронов: четыре – над Одесской областью, пять – над Николаевской, два – над Херсонской.