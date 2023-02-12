В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе Shahed

О "мопедах" в небе Украины рассказал глава Николаевской ОВА Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративный)

Об этом сообщается на сайте alerts.in.ua.

"Снова мопеды. Стражи неба – на защите. Будьте осторожны, берегите себя", – предупредил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

О двух дронах-камикадзе иранского производства Shahed в небе проинформировал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Днепр", – добавил он в Telegram в 20.03.

Через 20 минут Ким рассказал в Telegram, что "на востоке больше их".

В 20.27 воздушную тревогу объявили в Полтавской области и части Кировоградской.