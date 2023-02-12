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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов-камикадзе Shahed

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О "мопедах" в небе Украины рассказал глава Николаевской ОВА
О "мопедах" в небе Украины рассказал глава Николаевской ОВА
Скриншот: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративный)

12 февраля в 19.59 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщается на сайте alerts.in.ua.

"Снова мопеды. Стражи неба – на защите. Будьте осторожны, берегите себя", – предупредил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

О двух дронах-камикадзе иранского производства Shahed в небе проинформировал в Telegram глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Днепр", – добавил он в Telegram в 20.03.

Через 20 минут Ким рассказал в Telegram, что "на востоке больше их".

В 20.27 воздушную тревогу объявили в Полтавской области и части Кировоградской.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе вечером 9 февраля и в ночь на 10 февраля.

Кроме того, вечером 10 февраля с 19.50 до 22.50 российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками-камикадзе юг страны. Силами и средствами ПВО воздушного командования "Юг" было сбито 11 дроновчетыре – над Одесской областью, пять – над Николаевской, два – над Херсонской.

Теги: Россия, Украина, Днепр, Днепропетровская область, ПВО, Полтавская область, Кировоградская область, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, Николай Лукашук
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