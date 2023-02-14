Пригожин заявил, что ВСУ подбили над Бахмутом самолет, на котором он вызывал Зеленского на "дуэль"

Пригожин утверждает, что самолет удалось посадить и сейчас он на ремонте Скриншот: Кепка Пригожина / Telegram

Сообщение Пригожина – ответ на запрос российских пропагандистов – опубликовала 13 февраля пресс-служба компании "Конкорд".

"Действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника", – заявил Пригожин. Основатель ЧВК утверждает, что пилот самолета "совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание".

Сейчас самолет, по утверждению Пригожина, на ремонте.