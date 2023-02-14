Пригожин заявил, что ВСУ подбили над Бахмутом самолет, на котором он вызывал Зеленского на "дуэль"

Сообщение Пригожина – ответ на запрос российских пропагандистов – опубликовала 13 февраля пресс-служба компании "Конкорд".
"Действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника", – заявил Пригожин. Основатель ЧВК утверждает, что пилот самолета "совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание".
Сейчас самолет, по утверждению Пригожина, на ремонте.
Видеообращение Пригожина из кабины Су-24, принадлежащего якобы ЧВК "Вагнер", было обнародовано 6 февраля. Бизнесмен там утверждает, что приземлился после боевого вылета, "отбомбившись" по Бахмуту Донецкой области", и вызывает Зеленского на "дуэль".
"Владимир Александрович, завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание – встретимся в небе. Если ваша возьмет – забирайте Артемовск (советское название Бахмута до его переименования. – "ГОРДОН"). Если нет – идем до Днепра", – заявил Пригожин.