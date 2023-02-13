Гордон: Путин до конца не понимает, что его планы рухнули. Его будут давить, как таракана, и в конце концов раздавят

"Я не знаю, понимает ли это Путин, на что он надеется... Но, опять-таки, надо хорошо учить историю. [Адольф] Гитлер бился в истерике до последнего. Советские войска стояли уже в 200 метрах от бункера рейхсканцелярии, где он находился с Евой Браун, Йозефом Геббельсом, женой Геббельса и его шестью детьми, со своей собакой и приближенными офицерами. Гитлер в истерике кричал: "[Генерал сухопутных войск нацистской Германии Вальтер] Венк, Венк, скоро подойдет Венк со своей армией и отбросит русских". Я думаю, что у Путина есть свой Венк в голове. Честно говоря, я думаю, что он не понимает до конца, что его планы рухнули, что Европа не та, мир не тот, что никто ему ничего не даст уже, никто не будет с ним разговаривать. Его будут давить, как таракана, и в конце концов раздавят. Я думаю, что [министр обороны РФ Сергей] Шойгу это понимает, [начальник Генштаба РФ Валерий] Герасимов понимает, все уже все понимают, но у него еще какие-то иллюзии, наверное, есть", – сказал Гордон.

Он отметил, что начали нервничать и российские наемники. В частности, причастный к захвату украинских территорий и уничтожению пассажирского самолета МН-17 террорист Игорь Гиркин.

"Гиркин плачет уже. Знаете, почему плачет? Потому что он думает о себе. Он понимает, что, если он попадет к европейцам, ему тюрьма, причем пожизненно. А если Россия проиграет – европейцы его оттуда изымут. Поэтому он понимает, что все идет к плохому результату, и он нервничает", – подчеркнул журналист.

Гордон обратил внимание на интервью основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и его слова о том, что россиянам для захвата Днепра необходимо три года, а для того, чтобы "закрыть "ЛНР", "ДНР", то это еще хотя бы годика полтора-два поработать".

"Пригожин разговорился. Я видел его интервью, это фантастика. Пригожин расписался в импотенции российской военной машины. Просто расписался, еще и плюсик для верности поставил. Что касается Гиркина, – он то же самое констатирует", – заявил Гордон.

Он подчеркнул, что пригожинцы потерпели поражение в противостоянии с генералами армии РФ, потому что не смогли добиться военных успехов.

"Эта чучундра Пригожин – я думаю, у него дела не очень. Потому что он обещал Путину взять Бахмут, но он облажался, я бы даже сказал, обосрался – он ничего не взял. На чем зиждился конфликт между Министерством обороны РФ и пригожинцами? Пригожин говорил: "Вы не так воюете, вы тупые, я покажу вам, как надо воевать, сейчас я наберу зэков по тюрьмам, мы закупим вооружение и покажем этим тупым генералам, как надо украинцев мочить и как надо захватывать города". Но он ничего не смог показать, и генералы взяли реванш. Они сказали Путину: "Смотри, этот выскочка понабирал зэков, закупил технику, но ничего не смог сделать. Поэтому давай ты с нами работай дальше, мы сделали выводы. Поэтому Пригожина отодвинули", – пояснил Гордон.

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