"От фашистов, убивающих украинцев, вы ждали другого?" Гордон дал совет Мироновой, которая возмутилась отношением властей РФ к Ахеджаковой

Миронова назвала Ахеджакову уникальной актрисой и честным, небезразличным, смелым человеком.

"Такими темпами кто вообще сможет на нее [сцену] выходить через какое-то время?!" – возмутилась Миронова.

Она заявила, что российским артистам в период Советского Союза жилось намного лучше, чем при нынешнем руководстве РФ.

"В СССР их ценили и уважали, поддерживали, дома строили, больницы с бесплатными услугами, санатории, выделяли квартиры и не попрекали, что они "наживаются" на стране! А что сейчас? Их гонят? По-моему, это предел и черта, за которую заходить уже нельзя", – написала Миронова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress)

На публикацию российской артистки отреагировал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"От фашистов, убивающих сотни тысяч украинцев (и, кстати, русских) и бомбящих наши мирные цветущие города, вы ждали чего-то другого? Мой вам совет: уезжайте оттуда, пока не поздно – будет хуже, и намного", – посоветовал он Мироновой.