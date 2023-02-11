Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве

"Приказ есть. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", – заявила артистка.
"Радио Свобода" отмечает, что ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловалось в Генпрокуратуру РФ объединение "Офицеры России" в связи с тем, что в пьесе "чрезмерно используется ненормативная лексика", а также присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви". DW 9 февраля 2023 года сообщил, что есть сведения, что коллеги актрисы еще во время репетиций "сигнализировали в соответствующие органы с заявлениями, что с пьесой что-то не так".
В конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причины переноса названы не были.
Телеканал DW 9 февраля сообщил, что Ахеджакова узнала о снятии спектакля от директора театра Юрия Кравца, который по телефону сказал ей, что вынужден был сделать это из-за гневных писем россиян, "которыми театр был буквально завален".
Авторы писем, отмечается в публикации, возмущались, что "святая сцена "Современника" оскверняется русофобкой и предательницей Ахеджаковой".
После того, как дирекция театра связалась с чиновниками, те решили спектакль с Ахеджаковой убрать.
DW со ссылкой на собственные источники информации отмечает, что на данный момент Ахеджакова не уволена из театра, но появляться на сцене ей нельзя.
Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.
Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России.
Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ.
6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину. "Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.