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11 февраля, 2023
 
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Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве

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Ахеджакова осудила нападение РФ на Украину
Ахеджакова осудила нападение РФ на Украину
Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса Лия Ахеджакова причиной отмены спектакля с ее участием в московском театре "Современник" назвала требования "разгневанных каких-то людей" и распоряжение департамента культуры города Москвы. Об этом она заявила на следующий день после отмены спектакля в комментарии российскому сайту "Подъем".

"Приказ есть. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя",  заявила артистка.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловалось в Генпрокуратуру РФ объединение "Офицеры России" в связи с тем, что в пьесе "чрезмерно используется ненормативная лексика", а также присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви". DW 9 февраля 2023 года сообщил, что есть сведения, что коллеги актрисы еще во время репетиций "сигнализировали в соответствующие органы с заявлениями, что с пьесой что-то не так".

В конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причины переноса названы не были. 

Телеканал DW 9 февраля сообщил, что Ахеджакова узнала о снятии спектакля от директора театра Юрия Кравца, который по телефону сказал ей, что вынужден был сделать это из-за гневных писем россиян, "которыми театр был буквально завален".

Авторы писем, отмечается в публикации, возмущались, что "святая сцена "Современника" оскверняется русофобкой и предательницей Ахеджаковой".

После того, как дирекция театра связалась с чиновниками, те решили спектакль с Ахеджаковой убрать. 

DW со ссылкой на собственные источники информации отмечает, что на данный момент Ахеджакова не уволена из театра, но появляться на сцене ей нельзя.

Контекст:

Ахеджакова весной 2015 года заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ. 

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Лия Ахеджакова, война России против Украины
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