Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве

"Приказ есть. Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", – заявила артистка.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловалось в Генпрокуратуру РФ объединение "Офицеры России" в связи с тем, что в пьесе "чрезмерно используется ненормативная лексика", а также присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви". DW 9 февраля 2023 года сообщил, что есть сведения, что коллеги актрисы еще во время репетиций "сигнализировали в соответствующие органы с заявлениями, что с пьесой что-то не так".

В конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причины переноса названы не были.

Телеканал DW 9 февраля сообщил, что Ахеджакова узнала о снятии спектакля от директора театра Юрия Кравца, который по телефону сказал ей, что вынужден был сделать это из-за гневных писем россиян, "которыми театр был буквально завален".

Авторы писем, отмечается в публикации, возмущались, что "святая сцена "Современника" оскверняется русофобкой и предательницей Ахеджаковой".

После того, как дирекция театра связалась с чиновниками, те решили спектакль с Ахеджаковой убрать.

DW со ссылкой на собственные источники информации отмечает, что на данный момент Ахеджакова не уволена из театра, но появляться на сцене ей нельзя.