Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
Новости

В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Причины отмены не указываются
Причины отмены не указываются
Фото: sovremennik.ru

В московском театре "Современник" сняли с показа последний спектакль с участием актрисы Лии Ахеджаковой, которая выступает против российской агрессии в Украине. О том, что пьеса "Игра в джин" заменена другими спектаклями, сообщается на сайте театра.

"Спектакль "Игра в джин", назначенный на 13-е и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится", – говорится в афише.

Причины отмены не называются.

"Радио Свобода" отмечает, что ранее "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловалось в Генпрокуратуру РФ объединение "Офицеры России" в связи с тем, что в пьесе "чрезмерно используется ненормативная лексика", а также присутствует "неприкрытая пропаганда однополой любви".

Журналисты отмечают, что в конце 2022 года в Петербурге на неопределенную дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали пропагандисты Кремля.

Контекст:

Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова неоднократно выступала против нападения РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения РФ. 

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Теги: Россия, Москва, театр, Лия Ахеджакова, агрессия, запрет, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи
  Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи
Алеся БАЦМАН
  Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель
  Яценюк: Любой, кто будет говорить о нейтральном статусе Украины, – предатель
Дмитрий ГОРДОН
Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"
Тот самый "Азов" и еще семь штурмовых бригад собираются, чтобы освобождать Крым и Донбасс. Главное о "Гвардии наступления"
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
"Пальчики поджимала в ботиночках, потому что не могли новые купить". Ефросинина рассказала, как относится к деньгам
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Жена нардепа от "Слуги народа" Божкова рассказала, что говорят депутаты в кулуарах Рады о войне
Галина ГРИШИНА
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Мирзоян ответил, как в украинском шоу-бизнесе отреагировали на исчезновение Винника
Галина ГРИШИНА
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Саливанчук рассказала, как относится к Ольге Сумской, старшая дочь которой Паперная живет и работает в РФ
Галина ГРИШИНА
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
В Москве отменили единственную пьесу, где играла Ахеджакова
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Новая девушка Остапчука вышла из квартиры в пижаме. Фото
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
Бех-Романчук: Как вообще может идти речь о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде? Эти люди поддержали войну или молчат
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад
Галина ГРИШИНА
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
В рваных джинсах и разводя ноги. Дорофеева снялась в метро
Десерт на основе пшена. Рецепт
Десерт на основе пшена. Рецепт
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
"Мне пророчили ампутацию". Жена мэра Днепра Филатова показала фото своего отмороженного носа
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Болдуин потребовал отстранить прокурора после предъявления ему обвинения в убийстве оператора. В прокуратуре отреагировали
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
Никитюк снялась в прозрачном свитере и лосинах
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
"Ощущаю, что выиграл ДНК-лотерею". Бойфренд внучки Ротару, бизнесмен Жаданов рассказал о своей семье
Галина ГРИШИНА
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
85-летняя Роговцева показала себя с сигаретой на кухне после двух спектаклей. Фото
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
Саша Бо показала мокрое тело вблизи. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 