Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс(Анк-Морпорк).

На данный момент ретвит публикации сделали около 500 фолловеров, лайкнули свыше 2 тыс., а прочитали более 117 тыс. раз.

В комментариях к своем твиту авторы подчекрнули, что являются юмористическим пабликом, который "часто на 100% прав".

Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством

СБ pic.twitter.com/XivBfXbkME — Думминг Тупс(Анк-Морпорк * ) (@dumingtups) February 10, 2023

10 февраля на то, что сыновья пропагандиста Соловьева живут не в РФ, а за границей, обратил внимание Борислав Береза, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Украины.

"Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит детей россиян на войну, так почему же они не воюют?" – написал Береза.