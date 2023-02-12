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12 февраля, 2023
 
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Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети

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Сыновья пропагандиста Соловьева живут за пределами РФ
Сыновья пропагандиста Соловьева живут за пределами РФ
Скриншот: Россия 1 / YouTube

На фоне заявлений российского пропагандиста Владимира Соловьева об отправке на войну против Украины российских срочников в Twitter стал вирусным пост об одном из его совершеннолетних сыновей – Данииле Соловьеве.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с министерством обороны России и отправиться на защиту Донбасса, так как у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написали 10 февраля авторы страницы Думминг Тупс(Анк-Морпорк). 

На данный момент ретвит публикации сделали около 500 фолловеров, лайкнули свыше 2 тыс., а прочитали более 117 тыс. раз.

В комментариях к своем твиту авторы подчекрнули, что являются юмористическим пабликом, который "часто на 100% прав".

10 февраля на то, что сыновья пропагандиста Соловьева живут не в РФ, а за границей, обратил внимание Борислав Береза, бывший внефракционный депутат Верховной Рады Украины.

"Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит детей россиян на войну, так почему же они не воюют?" – написал Береза.

Контекст:

В феврале пропагандист Соловьев в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" заявил, что российских солдат-срочников необходимо отправить на войну против Украины. По его словам, солдаты сами хотят на фронт и у них "горят глаза".

Совершеннолетние сыновья пропагандиста – Александр (34) и Даниил (21) – живут и работают за пределами РФ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: российская пропаганда, Владимир Соловьев, война России против Украины
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