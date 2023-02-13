ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон: "Талибан" рано или поздно пойдет в атаку на Россию. Они выжидают, когда РФ потеряет возможность сопротивляться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гордон: В Таджикистане Россия держит целую армию, но эта армия будет смята
Гордон: В Таджикистане Россия держит целую армию, но эта армия будет смята
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В результате победы Украины над нацистской Россией произойдет передел территорий и образование новых государств, в том числе в Азии. Такое мнение во время YouTube-стрима высказал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Не будем забывать о протяженности российской границы. Давайте думать о том, что у них граница со странами НАТО. С будущими так точно – с Финляндией, я имею в виду. Протяженная граница с Норвегией. У них протяженная граница с Японией, которая не дремлет. Она уже объявила Курильские острова своей территорией. А Россия сказала, что никогда больше не будет идти речь о мирном договоре с Японией", – сообщил Гордон.

Он также обратил внимание на угрозу, которую для российского режима может представлять исламистское движение "Талибан".

"Не будем забывать о юге, о подбрюшье России, где находится "Талибан". В Таджикистане Россия держит целую армию, но эта армия будет смята. Я ощущаю, что "Талибан" рано или поздно пойдет в атаку, нападет на Россию. Они умные – талибы. Они сидят, выжидают. Это восточные люди. Они выжидают, когда Россия потеряет возможность сопротивляться. Они никуда не денутся, они пойдут на Таджикистан, пойдут на Россию. А кто будет защищать российские территории? Я уже не говорю про границу с Китаем, с Монголией – там просто катастрофа для России. Они же должны там кого-то держать, какие-то [военные] части хотя бы", – подчеркнул Гордон.

По его мнению, победа Украины над Россией может пробудить уверенность у тех сил, которые хотят пересмотра границ РФ.

"Украинская мясорубка воодушевляет и "Талибан", и всех остальных. Мы накануне большого передела территориальных границ. Я вам скажу, что я вижу образование новых государств. Я вижу изменения границ многих государств. И все это произойдет в результате победы Украины над нацистской страной Россией", – заявил Гордон.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В 2021 году из Афганистана были выведены американские войска, и к началу сентября талибы полностью захватили власть в стране. По данным ООН на 20 июля 2022 года, с начала правления в Афганистане представителей движения "Талибан" в стране погибло 700 мирных жителей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, Афганистан, Норвегия, Таджикистан, Талибан, талибы, Монголия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Группа "Антитіла" исполнила на сцене фестиваля в Сан-Ремо песню "Фортеця Бахмут". Видео
Галина ГРИШИНА
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
  Группа "Циферблат" презентовала видео на песню "Диско-Фанко". Видео
Галина ГРИШИНА
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Сурдопереводчица, которая сопровождала выступление Рианны на Супербоуле 2023, стала звездой сети благодаря своим танцам. Видео
Галина ГРИШИНА
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина
Галина ГРИШИНА
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
Экс-жена мэра Киева Кличко сняла себя танцующей во время глажки. Видео
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  "Видение бабочки". Вышел трейлер украинского фильма об участнице войны против российского агрессора. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
  Pet Shop Boys в новой песне высмеяли диктатуру Путина. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Тина Кароль показала редкое фото со старшим братом
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
49-летняя Клум вышла в свет в прозрачном платье. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Хайек прервала фотосессию на красной дорожке Brit Awards 2023, чтобы поправить мужу платок. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (47529)
2
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото (40518)
3
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (36573)
4
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (36065)
5
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (32205)
6
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри (31326)
7
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (28495)
8
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы (23762)
 
 
 
 