Гордон: "Талибан" рано или поздно пойдет в атаку на Россию. Они выжидают, когда РФ потеряет возможность сопротивляться

"Не будем забывать о протяженности российской границы. Давайте думать о том, что у них граница со странами НАТО. С будущими так точно – с Финляндией, я имею в виду. Протяженная граница с Норвегией. У них протяженная граница с Японией, которая не дремлет. Она уже объявила Курильские острова своей территорией. А Россия сказала, что никогда больше не будет идти речь о мирном договоре с Японией", – сообщил Гордон.

Он также обратил внимание на угрозу, которую для российского режима может представлять исламистское движение "Талибан".

"Не будем забывать о юге, о подбрюшье России, где находится "Талибан". В Таджикистане Россия держит целую армию, но эта армия будет смята. Я ощущаю, что "Талибан" рано или поздно пойдет в атаку, нападет на Россию. Они умные – талибы. Они сидят, выжидают. Это восточные люди. Они выжидают, когда Россия потеряет возможность сопротивляться. Они никуда не денутся, они пойдут на Таджикистан, пойдут на Россию. А кто будет защищать российские территории? Я уже не говорю про границу с Китаем, с Монголией – там просто катастрофа для России. Они же должны там кого-то держать, какие-то [военные] части хотя бы", – подчеркнул Гордон.

По его мнению, победа Украины над Россией может пробудить уверенность у тех сил, которые хотят пересмотра границ РФ.

"Украинская мясорубка воодушевляет и "Талибан", и всех остальных. Мы накануне большого передела территориальных границ. Я вам скажу, что я вижу образование новых государств. Я вижу изменения границ многих государств. И все это произойдет в результате победы Украины над нацистской страной Россией", – заявил Гордон.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube