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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЧВК "Вагнер" опубликовала видео казни кувалдой еще одного наемника. На другом видео он утверждает, что "прощен"

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Якущенко то ли казнен вагнеровцами, то ли "прощен"
Якущенко то ли казнен вагнеровцами, то ли "прощен"
Скриншот: Grey Zone / Telegram

Объявленная в Украине международной преступной организацией российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" показала видео, на котором, вероятно, снята казнь наемника Дмитрия Якущенко, который побывал в украинском плену.

Видео 13 февраля обнародовал близкий к ЧВК "Вагнер" российский Telegram-канал Grey Zone. Там утверждают, что неоднократно судимый Якущенко совершил побег и сдался ВСУ через четыре дня после того, как был зачислен в вагнеровцы.

"В плену же дал интервью, где признался о изначальном плане на предательство. Также выразил мнение и надежду о том, что Крым перейдет Украине, а Россия ему не нужна. После чего, как ранее и его коллега Евгений Нужин, заболел той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своем последнем судебном заседании", – сказано в подписи к видео.

Человек на видео подтверждает, что находился в городе Днепр, где якобы получил удар по голове и потерял сознание.

"Проснулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить", – говорит он.

После этих слов человек, стоящий с кувалдой в руках за "подсудимым", вероятно, бьет его по голове, но кадр размыт и невозможно достоверно установить, что происходит на видео.

После этого Telegram-канал, который ведет так называемая пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, опубликовал его комментарий об этом видео в ответ на запрос российской журналистки Ксении Собчак. Пригожин прямо не подтвердил, но и не опроверг смерть наемника.

"Не воспринимайте все так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм о Якущенко – односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", – сказал Пригожин.

Вслед за этим пресс-служба бизнесмена опубликовала новое видео с подписью: "Дмитрий Якущенко – молодец". На нем наемник заявил, что в ЧВК "Вагнер" у каждого "есть право исправить свою ошибку".

"Когда я попал в плен, я наговорил много разной х...йни и мне до сих пор стыдно. Но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен", – сказал вагнеровец.

Когда, где и в какой последовательности были сняты видео, неизвестно.

14 ноября 2022 года сюжет о взятом в плен вагнеровце, который представился как Дмитрий Якущенко, публиковал в YouTube украинский "24 канал". Наемник в интервью рассказал, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в городе Энгельс Саратовской области РФ.

Также он утверждал, что отправился на фронт, чтобы "найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать", и в результате сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута Донецкой области.

Российское издание "Агентство" утверждает, что Якущенко был возвращен в Россию в рамках обмена пленными 1 декабря. По мнению журналистов издания, наемника можно увидеть на видео минобороны РФ о состоявшемся 1 декабря обмене пленными и в репортаже российского пропагандистского телеканала RT на эту же тему.

В частности, в репортаже Якущенко заявляет, что в украинском плену некоторых людей "заставляют говорить то, что они не хотят говорить, а потом выкладывают это в YouTube".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила российскому информационному агентству РБК, что обратится в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видеозаписи предположительной казни Якущенко после его возвращения из украинского плена. Она добавила, что "внесудебные казни недопустимы".

Контекст:

13 ноября российские Telegram-каналы опубликовали видео убийства Евгения Нужина – вагнеровца, который, как он сам рассказывал, был завербован в одной из российских колоний. Мужчину убивали кувалдой.

В сентябре он попал в плен ВСУ и дал интервью украинским журналистам. Нужин вернулся в Россию в рамках обмена, на который согласился добровольно, сообщили в Офисе президента Украины.

По информации российских правозащитников, участники ЧВК "Вагнер" совершили внесудебные казни не менее 40 человек, воевавших в ее рядах, а убийство кувалдой является в этом незаконном военном формировании общепринятым способом казни.

Бывший командир Нужина, наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который воевал против Украины, а затем сбежал из России в Норвегию и попросил там убежища, рассказывал, что стал за четыре месяца "службы" очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Пригожина.

Теги: Россия, Украина, смерть, убийство, правозащитники, казнь, Днепр, плен, побег, наемники, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, обмен пленными, Татьяна Москалькова, Евгений Пригожин, ЧВК, российские оккупанты
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