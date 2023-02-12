"Нас было 90 человек. 60 погибли в первом штурме". Два пленных заключенных из ЧВК "Вагнер" рассказали о боях в Украине

Об этом в интервью CNN, опубликованном 12 февраля на сайте американского телеканала, рассказали два бывших бойца российской частной военной компании, взятые в плен ВСУ в конце 2022 года.
Отмечается, что наемники были завербованные в тюрьме, где отбывали наказание, оба – женаты и имеют детей. В целях безопасности CNN не раскрыл их личности.
По словам пленных, атаки "первой волны" ЧВК напоминают действия Первой мировой войны.
"Нас было 90 человек. 60 человек погибли в том первом штурме, убиты минометным огнем. Несколько человек остались ранеными", – вспомнил бой под Белогоровкой Луганской области один из бойцов.
Он добавил, "если одна группа терпит неудачу, сразу отправляется другая", а "если второй не удался [штурм], отправляют другую группу".
Второй наемник ЧВК рассказал, что в ходе атаки в районе Лисичанска Луганской области через заложенные там мины из 10 боевиков "семеро погибли сразу".
Как подчеркнули заключенные, эвакуации раненых не было. При этом наемники не могли отступить без приказа – их за это убили бы. Один из пленных сообщил, что его командиру приказали ликвидировать тех, кто испугается идти в бой. А "если мы не сможем ликвидировать, нас ликвидируют за то, что мы не смогли этого сделать", указал он.
Большинство заключенных пошли воевать не из-за денег, продолжил боец ЧВК, а потому что имели длительные сроки. Но "были и такие, у кого оставалось всего 12 суток, и они все равно пошли", сказал он.
По словам мужчин, учеба была короткой и простой – показали, как обращаться с оружием. Попасть в плен для них было почти облегчением, добавили заключенные.
В то же время оба мужчины заявили, что хотят вернуться домой в Россию.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично основатель ЧВК Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.
В британской разведке предположили в феврале, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.