"Нас было 90 человек. 60 погибли в первом штурме". Два пленных заключенных из ЧВК "Вагнер" рассказали о боях в Украине

Попасть в плен было почти облегчением, отметили заключенные из ЧВК Скриншот: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

Об этом в интервью CNN, опубликованном 12 февраля на сайте американского телеканала, рассказали два бывших бойца российской частной военной компании, взятые в плен ВСУ в конце 2022 года.

Отмечается, что наемники были завербованные в тюрьме, где отбывали наказание, оба – женаты и имеют детей. В целях безопасности CNN не раскрыл их личности.

По словам пленных, атаки "первой волны" ЧВК напоминают действия Первой мировой войны.

"Нас было 90 человек. 60 человек погибли в том первом штурме, убиты минометным огнем. Несколько человек остались ранеными", – вспомнил бой под Белогоровкой Луганской области один из бойцов.

Он добавил, "если одна группа терпит неудачу, сразу отправляется другая", а "если второй не удался [штурм], отправляют другую группу".

Второй наемник ЧВК рассказал, что в ходе атаки в районе Лисичанска Луганской области через заложенные там мины из 10 боевиков "семеро погибли сразу".

Как подчеркнули заключенные, эвакуации раненых не было. При этом наемники не могли отступить без приказа – их за это убили бы. Один из пленных сообщил, что его командиру приказали ликвидировать тех, кто испугается идти в бой. А "если мы не сможем ликвидировать, нас ликвидируют за то, что мы не смогли этого сделать", указал он.

Большинство заключенных пошли воевать не из-за денег, продолжил боец ЧВК, а потому что имели длительные сроки. Но "были и такие, у кого оставалось всего 12 суток, и они все равно пошли", сказал он.

По словам мужчин, учеба была короткой и простой – показали, как обращаться с оружием. Попасть в плен для них было почти облегчением, добавили заключенные.

В то же время оба мужчины заявили, что хотят вернуться домой в Россию.