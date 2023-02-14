Россия за сутки нанесла два ракетных и 32 авиаудара, Украина укрепляет систему ПВО – Генштаб ВСУ

"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется", – отметили в Генштабе.
На купянском и лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы 22 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая город Купянск.
На бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелов подверглись районы девяти населенных пунктов, включая сам Бахмут и Майорск.
На авдеевском и новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 11 населенных пунктов Донецкой области недалеко от линии столкновения, среди них – Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.
На запорожском направлении под огнем оказались 14 населенных пунктов, включая Никополь Днепропетровской области.
На херсонском направлении россияне в очередной раз обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.
По данным президента Владимира Зеленского на ноябрь 2022 года, с начала полномасштабного вторжения российские войска выпустили по территории Украины более 4,7 тыс. ракет.
С начала осени 2022 года Россия нанесла 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.
Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.