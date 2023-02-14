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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия за сутки нанесла два ракетных и 32 авиаудара, Украина укрепляет систему ПВО – Генштаб ВСУ

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Россияне продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине
Россияне продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине
Фото: Олексій Мазепа / armyinform.com.ua

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных и 32 авиационных удара, совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 февраля.

"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется", – отметили в Генштабе.

На купянском и лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы 22 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая город Купянск.

На бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелов подверглись районы девяти населенных пунктов, включая сам Бахмут и Майорск. 

На авдеевском и новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 11 населенных пунктов  Донецкой области недалеко от линии столкновения, среди них – Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.

На запорожском направлении под огнем оказались 14 населенных пунктов, включая Никополь Днепропетровской области. 

На херсонском направлении россияне в очередной раз обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

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Контекст:

По данным президента Владимира Зеленского на ноябрь 2022 года, с начала полномасштабного вторжения  российские войска выпустили по территории Украины более 4,7 тыс. ракет.

С начала осени 2022 года Россия нанесла 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Теги: Генштаб ВСУ, ПВО, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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