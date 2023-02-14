Россия за сутки нанесла два ракетных и 32 авиаудара, Украина укрепляет систему ПВО – Генштаб ВСУ

Россияне продолжают разрушать жилье и гражданскую инфраструктуру в Украине Фото: Олексій Мазепа / armyinform.com.ua

"Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется", – отметили в Генштабе.

На купянском и лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы 22 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая город Купянск.

На бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелов подверглись районы девяти населенных пунктов, включая сам Бахмут и Майорск.

На авдеевском и новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 11 населенных пунктов Донецкой области недалеко от линии столкновения, среди них – Авдеевка, Марьинка, Красногоровка.

На запорожском направлении под огнем оказались 14 населенных пунктов, включая Никополь Днепропетровской области.

На херсонском направлении россияне в очередной раз обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.