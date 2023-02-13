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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли Херсонскую область более 40 раз. Из-за повреждения рельсов киевский поезд ходит до Николаева

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Херсон российская армия обстреливала девять раз ОВА
Херсон российская армия обстреливала девять раз – ОВА
Фото: ЕРА

За сутки российская армия 42 раза обстреляла территорию Херсонской области. Об этом областная военная администрация сообщила 13 февраля в Telegram.

Оккупанты нанесли один ракетный удар, а также вели огонь из реактивных систем залпового огня, танков и минометов.

"Херсон российская армия обстреливала деять раз. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию возле здания ОГА и жилые дома", – говорится в сообщении.

За последние сутки в области погибли три человека, один человек получил ранения.

В результате одного из обстрелов в области было повреждено железнодорожное полотно, об этом  "Укрзалізниця" утром сообщила в Telegram.

Из-за этого поезд №102/101 Киев – Херсон остановился в Николаеве. Дальше пассажиры были доставлены автобусными шаттлами. В "УЗ" сообщили, что таким же образом будут обслуживаться херсонцы, ожидающие рейса в киевском направлении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Теги: Укрзалізниця, Херсонская область, раненые, Николаевская область, армия РФ, жертвы, поезда, обстрелы, война России против Украины, разрушения, погибшие, российские оккупанты
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