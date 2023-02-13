Оккупанты за сутки обстреляли Херсонскую область более 40 раз. Из-за повреждения рельсов киевский поезд ходит до Николаева

Херсон российская армия обстреливала девять раз – ОВА Фото: ЕРА

Оккупанты нанесли один ракетный удар, а также вели огонь из реактивных систем залпового огня, танков и минометов.

"Херсон российская армия обстреливала деять раз. Вражеские снаряды попали в складские помещения, киноконцертный зал, территорию возле здания ОГА и жилые дома", – говорится в сообщении.

За последние сутки в области погибли три человека, один человек получил ранения.

В результате одного из обстрелов в области было повреждено железнодорожное полотно, об этом "Укрзалізниця" утром сообщила в Telegram.

Из-за этого поезд №102/101 Киев – Херсон остановился в Николаеве. Дальше пассажиры были доставлены автобусными шаттлами. В "УЗ" сообщили, что таким же образом будут обслуживаться херсонцы, ожидающие рейса в киевском направлении.