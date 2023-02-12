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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области автомобиль подорвался на российской мине, погибло два человека – ОВА

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В Херсонской области минная опасность остается высокой
В Херсонской области минная опасность остается высокой
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

В Херсонской области автомобиль подорвался на российской мине. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации 12 февраля в Telegram.

"Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", – говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в области остается высокой минная опасность.

"Передвигаться можно только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! Это крайне опасно, ведь там может оставаться вражеская взрывчатка. Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителям или спасателям", – заявили в администрации.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, война России против Украины, мины, погибшие
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