В Херсонской области автомобиль подорвался на российской мине, погибло два человека – ОВА

"Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", – говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что в области остается высокой минная опасность.
"Передвигаться можно только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! Это крайне опасно, ведь там может оставаться вражеская взрывчатка. Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителям или спасателям", – заявили в администрации.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.