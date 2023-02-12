В Херсонской области автомобиль подорвался на российской мине, погибло два человека – ОВА

"Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на автомобиле по полевой дороге, на которой осталось много российских мин. Машина с гражданскими наткнулась на одну из них. От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", – говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в области остается высокой минная опасность.

"Передвигаться можно только по тем маршрутам, которые уже обследовали взрывотехники. Не нужно сейчас посещать лесополосы, посадки и поля! Это крайне опасно, ведь там может оставаться вражеская взрывчатка. Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его! Отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке правоохранителям или спасателям", – заявили в администрации.