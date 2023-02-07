Один из мужчин, подорвавшихся на мине в Харьковской области, погиб – прокуратура

Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал, что ранения получили три человека, которые наехали на взрывчатку.

"По данным следствия, возле села Вербовка Изюмского района 6 февраля 2023 года около 15.00 двое мужчин, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один из мужчин погиб, другой получил ранения", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве опубликовали фото с места происшествия и подчеркнули, что пострадавшие – гражданские лица.

Инцидент произошел посреди поля с мотоциклом с коляской.

Уголовном производстве открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области население регулярно страдает из-за мин, оставленных российскими оккупантами. В частности, 3 февраля в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвались подростки. У семерых из них осколочные ранения, еще у одного – психологическая травма.