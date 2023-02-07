ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Один из мужчин, подорвавшихся на мине в Харьковской области, погиб – прокуратура

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокуратура опубликовала фото с места происшествия
Прокуратура опубликовала фото с места происшествия
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Прокуратура Харьковской области уточнила в Facebook информацию о мужчинах, которые 6 февраля на мотоцикле наехали на взрывное устройство в Изюмском районе.

Ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал, что ранения получили три человека, которые наехали на взрывчатку.

"По данным следствия, возле села Вербовка Изюмского района 6 февраля 2023 года около 15.00 двое мужчин, которые ехали на мотоцикле, подорвались на мине. Один из мужчин погиб, другой получил ранения", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве опубликовали фото с места происшествия и подчеркнули, что пострадавшие – гражданские лица.

Инцидент произошел посреди поля с мотоциклом с коляской.

Уголовном производстве открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid028GyUknacmdSmdUCYYCmpVKNSwMNqGanSzHowXCzCgWUaMJeipKah8FgoZbqAeSAbl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области население регулярно страдает из-за мин, оставленных российскими оккупантами. В частности, 3 февраля в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвались подростки. У семерых из них осколочные ранения, еще у одного – психологическая травма.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в областной военной администрации. 8 декабря глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, убийство, война, прокуратура, взрывчатка, Харьковская область, минирование, война России против Украины, мотоцикл, пострадавшие, мины, мина, уголовное производство, погибшие, ранение, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
65-летний Лундгрен показал, чем завтракает каждый день в течение последних лет
65-летний Лундгрен показал, чем завтракает каждый день в течение последних лет
Галина ГРИШИНА
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом
Галина ГРИШИНА
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Почему другим так нельзя?" Хореограф Кот ответил Цимбалюку после того, как актер заступился за проживающего в США Влада Яму
"Почему другим так нельзя?" Хореограф Кот ответил Цимбалюку после того, как актер заступился за проживающего в США Влада Яму
Галина ГРИШИНА
"Он нетипичный, но, наверное, потому, что у него такие родители". Ким рассказал о пятилетнем сыне и признался, кто главный в их семье
"Он нетипичный, но, наверное, потому, что у него такие родители". Ким рассказал о пятилетнем сыне и признался, кто главный в их семье
Галина ГРИШИНА
  Дочь Никитина и Горбачевой Nora Polinnia выпустила песню на английском. Она посвятила ее неразделенной любви. Видео
  Дочь Никитина и Горбачевой Nora Polinnia выпустила песню на английском. Она посвятила ее неразделенной любви. Видео
Галина ГРИШИНА
Лопес высказалась о муже после того, как он стал "вирусной сенсацией" за равнодушный вид в ее присутствии
Лопес высказалась о муже после того, как он стал "вирусной сенсацией" за равнодушный вид в ее присутствии
Галина ГРИШИНА
"Новое лицо" Мадонны, декольте Клум и черный горох Твейн. Самые яркие образы на "Грэмми 2023". Фото
"Новое лицо" Мадонны, декольте Клум и черный горох Твейн. Самые яркие образы на "Грэмми 2023". Фото
Галина ГРИШИНА
Горовая: Мне очень нравится украиноязычная Дорофеева. Надя наполнена энергией, событиями, музыкой
Горовая: Мне очень нравится украиноязычная Дорофеева. Надя наполнена энергией, событиями, музыкой
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась без одежды и белья. Откровенные снимки 31-летней модели вызвали критику в сети
Ратаковски снялась без одежды и белья. Откровенные снимки 31-летней модели вызвали критику в сети
Галина ГРИШИНА
Актер Цимбалюк: В голове не укладывается, что люди считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой
Актер Цимбалюк: В голове не укладывается, что люди считают, будто бы абсолютно все мужчины должны быть на передовой
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум показала крупным планом свой бюст
49-летняя Клум показала крупным планом свой бюст
Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины
Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины
Джилл Байден появилась на церемонии вручения "Грэмми" в таком же платье, в котором была на ужине с Макронами. Фото
Джилл Байден появилась на церемонии вручения "Грэмми" в таком же платье, в котором была на ужине с Макронами. Фото
Галина ГРИШИНА
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
Гордон показал, как в РФ моют посуду в унитазе
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (15771)
2
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (15258)
3
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (11395)
4
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (4996)
5
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину (4593)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (4027)
7
Девушка Налчаджиоглу показала свою сестру. Фото (3925)
8
Пять высказываний первой леди о муже, любви, силе, смелости и победе Украины (3761)
 
 
 
 