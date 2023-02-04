Жизни восьми подростков, взорвавшихся на мине в Изюме, ничего не угрожает. У одной девочки сильная психологическая травма – ОВА

От обстрелов в области за сутки никто не пострадал – Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

Под огнем были Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты.

По данным Синегубова, в Купянске повреждена инфраструктура одного из предприятий. В Двуречной зафиксировано прямое снаряда оккупантов в квартиру на втором этаже жилого дома, люди не пострадали. В поселке повреждены также другие частные дома и хозяйственные постройки.

Глава ОВА рассказал, что жизни восьми подростков, которые 3 февраля в Изюме подорвались на противопехотной мине "лепесток", ничего не угрожает. По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, у 7 детей осколочные ранения.

"У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизнь в безопасности. Однако всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования", – написал Синегубов.