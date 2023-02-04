Жизни восьми подростков, взорвавшихся на мине в Изюме, ничего не угрожает. У одной девочки сильная психологическая травма – ОВА

Под огнем были Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты.
По данным Синегубова, в Купянске повреждена инфраструктура одного из предприятий. В Двуречной зафиксировано прямое снаряда оккупантов в квартиру на втором этаже жилого дома, люди не пострадали. В поселке повреждены также другие частные дома и хозяйственные постройки.
Глава ОВА рассказал, что жизни восьми подростков, которые 3 февраля в Изюме подорвались на противопехотной мине "лепесток", ничего не угрожает. По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, у 7 детей осколочные ранения.
"У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизнь в безопасности. Однако всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования", – написал Синегубов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.