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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жизни восьми подростков, взорвавшихся на мине в Изюме, ничего не угрожает. У одной девочки сильная психологическая травма – ОВА

От обстрелов в области за сутки никто не пострадал Синегубов
От обстрелов в области за сутки никто не пострадал – Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

За прошедшие сутки армия России обстреляла три приграничных района Харьковской области – Чугуевский, Купянский и Харьковский. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 4 февраля в Telegram.

Под огнем были Волчанск, Купянск, Двуречная, Огурцово и другие населенные пункты.

По данным Синегубова, в Купянске повреждена инфраструктура одного из предприятий. В Двуречной зафиксировано прямое снаряда оккупантов в квартиру на втором этаже жилого дома, люди не пострадали. В поселке повреждены также другие частные дома и хозяйственные постройки. 

Глава ОВА рассказал, что жизни восьми подростков, которые 3 февраля в Изюме подорвались на противопехотной мине "лепесток", ничего не угрожает.  По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, у 7 детей осколочные ранения.

"У одной девочки психологическая травма – острая реакция на стресс. Состояние пострадавших легкое, их жизнь в безопасности. Однако всех детей госпитализировали в харьковскую больницу для дообследования", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Харьковской области.

Теги: Изюм, Харьковская область, армия РФ, Купянск, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, мины, разрушения, подростки, Олег Синегубов, российские оккупанты
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