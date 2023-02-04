В Харьковской области семь подростков пострадали в результате сдетонировавшей противопехотной мины – ОВА

Синегубов рассказал, что жизни детей ничего не угрожает Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Сегодня около 20.00 в Изюме семь подростков (трое парней и четыре девушки) 14–17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "Лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала", – говорится в сообщении.

Дети получили осколочные ранения, их состояние удовлетворительное. Пять пострадавших были госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

"Еще раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", – написал Синегубов.