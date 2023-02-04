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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области семь подростков пострадали в результате сдетонировавшей противопехотной мины – ОВА

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Синегубов рассказал, что жизни детей ничего не угрожает
Синегубов рассказал, что жизни детей ничего не угрожает
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В Харьковской области семь подростков получили ранения в результате детонации противопехотной мины "Лепесток". Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов вечером 3 февраля.

"Сегодня около 20.00 в Изюме семь подростков (трое парней и четыре девушки) 14–17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "Лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими. Мина сдетонировала", – говорится в сообщении.

Дети получили осколочные ранения, их состояние удовлетворительное. Пять пострадавших были госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

"Еще раз напоминаю о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины. При обнаружении подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистов ГСЧС или полиции", – написал Синегубов.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, дети, война России против Украины, мины, Олег Синегубов
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