Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении противопехотных мин и опубликовала карту Украины без Крыма. МИД Украины и омбудсмен ответили

HRW считают, что такие мины разбрасывали в районе Изюма из реактивной артиллерии Фото: hrw.org

HRW задокументировала случаи, когда на оккупированной РФ территории применялись такие мины. В отчете говорится об обнаруженных "минах-лепестках" в районе Изюма Харьковской области. В организации заявляют, что мины были разбросаны с помощью реактивной артиллерии.

"Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу. Российские войска в Украине неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства, но это не оправдывает применение Украиной запрещенного оружия", – заявил Стив Гус, который в Human Rights Watch возглавляет отдел по видам вооружений.

В HRW рассказали, что мины ПФМ бывают разных цветов, например, зеленого или коричневого. Внутри мины находится 37 граммов жидкого взрывчатого вещества. "Мина срабатывает при нажатии на корпус. Мины ПФМ-1С оснащены устройством самоликвидации, которое должно срабатывать в течение 40 часов, но оно часто дает сбой и тогда мины годами остаются лежать на земле, продолжая представлять серьезную опасность", – говорится в отчете.

Этот же отчет организация иллюстрировала картой Украины, где оккупированный Россией Крым показан как "российская" территория. На это обратил внимание украинский журналист Даниил Мокрик.

"Украина должна расследовать "очевидное" использование ее силами запрещенных мин, HRW сообщает нам в новом докладе, иллюстрированном картой с российским Крымом. Отличный намек, спасибо", – написал он в Twitter и обнародовал скриншот.

Ukraine should investigate its forces "apparent" use of banned landmines, @hrw tells us in a new report, decorated with a map with a Russian Crimea.



Nice hint, thank you. pic.twitter.com/Ct40ttwbRM — Danylo Mokryk (@DMokryk) January 31, 2023

Европейский медиа-директор организации Эндрю Стролейн отреагировал на твит Мокрика.

Он извинился за "неправильную штриховку" на карте и сообщил, что ошибку исправят. Карту Украины без Крыма удалили из отчета, правильной там пока нет.

"Крым, конечно, является частью Украины и в настоящее время оккупирован Россией", – подчеркнул Стролейн.

Украина отчет с обвинениями в адрес ВСУ приняла во внимание, он будет проанализирован соответствующими ведомствами, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что Украина, реализуя право на самозащиту, "полностью выполняет взятые на себя международные обязательства на фоне совершения российскими оккупантами военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида украинского народа".

"События последнего года доказывают, что сейчас, как никогда, важна универсализация этих многосторонних механизмов в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Ожидаем, что HRW совместно с ее международными партнерами из неправительственных организаций и всем мировым сообществом активизирует усилия на этом направлении, в частности, оказывая давление на РФ с целью немедленного прекращения преступной войны против Украины с использованием всего спектра негуманного оружия и возвращения России в международное правовое поле", – говорится в заявлении.

Также в МИД рассказали, что Украина, согласно Оттавской конвенции, уничтожила 3 млн противопехотных мин, в том числе запасы мин ПОМ-3 "Медальйон".

"Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, в том числе особенно опасных для гражданских мин ПОМ-3 "Медальон". Украинская сторона всегда проявляла открытость к взаимодействию с международными неправительственными организациями, в частности только в прошлом году был проведен ряд встреч с представителями HRW. Рассчитываем также, что HRW будет активно содействовать Украине в деле консолидации международных усилий по оказанию помощи нашему государству в сфере противоминной деятельности", – резюмировали в МИД.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал на публикацию карты в отчете HRW.

"Конечно, сейчас карту с сайта сняли. Однако факт остается фактом! Если же правозащитные организации допускают такие "ошибки", то действительно ли это ошибки или сознательное признание оккупации? Интересно услышать объяснение!" – возмутился он.

Комментируя обвинение в применении Украиной противопехотных мин, Лубинец отметил, что проблема мин существует с начала войны – с 2014 года. И Украина в 2018 году обращалась в ООН, заявляя, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции.

"Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам! Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям любых обвинений. В то же время у Украины есть доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки. Поэтому мы призываем всех партнеров учитывать этот фактор, прежде чем делать выводы по поводу каких-либо обвинений против Украины", – подчеркнул он.