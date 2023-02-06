В Харьковской области на взрывном устройстве подорвались три человека на мотоцикле – начальник гарнизона

"Очередная трагедия в Изюмском районе. Трое гражданских двигались на мотоцикле и подорвались на неустановленном предмете. Все получили травмы, степень которых устанавливается", – написал он.
Начальник гарнизона подчеркнул, что "Харьковская область является одной из самых опасных в стране не только из-за регулярных обстрелов, но и из-за наличия мин".
"Выбирая маршруты, двигайтесь по дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами. Не подходите к неизвестным предметам, не трогайте их и тем более не подбирайте", – призвал Мельник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области население регулярно страдает из-за мин, оставленных российскими оккупантами. В частности, 3 февраля в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвались подростки. У семерых из них осколочные ранения, еще у одного – психологическая травма.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.