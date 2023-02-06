В Харьковской области на взрывном устройстве подорвались три человека на мотоцикле – начальник гарнизона

Харьковская область является одной из самых опасных в стране из-за наличия мин, отметил Мельник Фото: Міністерство оборони України / Facebook (архив)

"Очередная трагедия в Изюмском районе. Трое гражданских двигались на мотоцикле и подорвались на неустановленном предмете. Все получили травмы, степень которых устанавливается", – написал он.

Начальник гарнизона подчеркнул, что "Харьковская область является одной из самых опасных в стране не только из-за регулярных обстрелов, но и из-за наличия мин".

"Выбирая маршруты, двигайтесь по дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами. Не подходите к неизвестным предметам, не трогайте их и тем более не подбирайте", – призвал Мельник.

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В Харьковской области население регулярно страдает из-за мин, оставленных российскими оккупантами. В частности, 3 февраля в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвались подростки. У семерых из них осколочные ранения, еще у одного – психологическая травма.