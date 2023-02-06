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В Харьковской области на взрывном устройстве подорвались три человека на мотоцикле – начальник гарнизона

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Харьковская область является одной из самых опасных в стране из-за наличия мин, отметил Мельник
Харьковская область является одной из самых опасных в стране из-за наличия мин, отметил Мельник
Фото: Міністерство оборони України / Facebook (архив)

В Изюмском районе Харьковской области три человека получили ранения в результате наезда на взрывчатку. Об этом 6 февраля сообщил в Telegram начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Очередная трагедия в Изюмском районе. Трое гражданских двигались на мотоцикле и подорвались на неустановленном предмете. Все получили травмы, степень которых устанавливается", – написал он.

Начальник гарнизона подчеркнул, что "Харьковская область является одной из самых опасных в стране не только из-за регулярных обстрелов, но и из-за наличия мин".

"Выбирая маршруты, двигайтесь по дорогам, которые уже активно используются и были проверены соответствующими специалистами. Не подходите к неизвестным предметам, не трогайте их и тем более не подбирайте", – призвал Мельник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области население регулярно страдает из-за мин, оставленных российскими оккупантами. В частности, 3 февраля в Изюме на противопехотной мине "лепесток" подорвались подростки. У семерых из них осколочные ранения, еще у одного – психологическая травма.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, взрывчатка, Харьковская область, минирование, война России против Украины, мотоцикл, мины, мина, ранение, население, травмы, Сергей Мельник, деоккупация
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