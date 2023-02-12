Два человека ранены в результате подрывов на минах в Херсонской области – полиция

Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (иллюстративное)

Так, в больницу Кривого Рога доставлен 26-летний житель Миловской общины с переломами и минно-взрывной травмой. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину. Полиция выясняет, как это произошло.

"Еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время сбора дров наступил на взрывной предмет", – говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесных полос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины.

"Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, поэтому опасно ходить в лес, на водоемы, поля, нельзя приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома, съезжать на обочину дорог, поднимать с земли подозрительные предметы. Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя!", – подчеркнули в полиции.