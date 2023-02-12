ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два человека ранены в результате подрывов на минах в Херсонской области – полиция

Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается
Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (иллюстративное)

Два человека подорвались на минах в Бериславском районе Херсонской области, оба госпитализированы. Об этом 11 февраля сообщили в региональном управлении полиции.

Так, в больницу Кривого Рога доставлен 26-летний житель Миловской общины с переломами и минно-взрывной травмой. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину. Полиция выясняет, как это произошло. 

"Еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время сбора дров наступил на взрывной предмет", – говорится в сообщении.

Правоохранители напоминают, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесных полос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины.

"Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, поэтому опасно ходить в лес, на водоемы, поля, нельзя приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома, съезжать на обочину дорог, поднимать с земли подозрительные предметы. Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя!", – подчеркнули в полиции. 

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid03k7KrqJxVZdePfYtuvH2xSrymWmjQveCWiWU2ueLkk7Xqiu7hoitVaAXnJ8jf4KNl

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.

10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.

Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.

Теги: взрыв, полиция, Херсонская область, раненые, война России против Украины, пострадавшие, разминирование, мины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео
Галина ГРИШИНА
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Хайек с мужем, сын Херли и Сэм Райдер. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Brit Awards 2023
Галина ГРИШИНА
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети
Галина ГРИШИНА
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2023". Украина – в лидерах
Галина ГРИШИНА
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Названы лауреаты премии Brit Awards 2023. У Гарри Стайлса – четыре награды, у Бейонсе – две
Галина ГРИШИНА
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Французский режиссер Хазанавичус: Мы должны помочь Украине завершить эту войну победой. От победы Украины в этой войне зависит мир всех нас
Галина ГРИШИНА
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
"Прогулка кошек". Британский дизайнер создал мюли с двойным разделением
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции
Галина ГРИШИНА
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галкин заявил, что весь гонорар от концерта в Стамбуле передаст в поддержку пострадавшим от землетрясения
Галина ГРИШИНА
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
В Нью-Йорке россиянку признали виновной в покушении на убийство украинки из-за ее паспорта. Ей грозит 25 лет тюрьмы
Галина ГРИШИНА
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
В золотом купальнике с декольте на спине. Никитюк показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (132504)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (99521)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (85136)
4
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (71421)
5
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (50572)
6
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (33014)
7
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве (32354)
8
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". В команде Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны (29820)
 
 
 
 