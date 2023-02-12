Два человека ранены в результате подрывов на минах в Херсонской области – полиция

Так, в больницу Кривого Рога доставлен 26-летний житель Миловской общины с переломами и минно-взрывной травмой. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину. Полиция выясняет, как это произошло.
"Еще один житель Бериславского района получил травмы, когда во время сбора дров наступил на взрывной предмет", – говорится в сообщении.
Правоохранители напоминают, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесных полос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины.
"Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, поэтому опасно ходить в лес, на водоемы, поля, нельзя приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома, съезжать на обочину дорог, поднимать с земли подозрительные предметы. Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя!", – подчеркнули в полиции.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.
Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в ГСЧС.