Российские войска утром снова ударили по зданию Херсонской ОГА

Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии, рассказали в ОГА Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram (архив)

Об этом сообщается в Facebook ОГА.

"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара оккупантов по Херсону пострадавших среди гражданских нет.

Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook