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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска утром снова ударили по зданию Херсонской ОГА

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Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии, рассказали в ОГА
Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии, рассказали в ОГА
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска 12 февраля в очередной раз обстреляли здание Херсонской областной госадминистрации (ОГА).

Об этом сообщается в Facebook ОГА.

"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара оккупантов по Херсону пострадавших среди гражданских нет.

Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook
Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, облгосадминистрация, российские оккупанты
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