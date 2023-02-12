Российские войска утром снова ударили по зданию Херсонской ОГА

Об этом сообщается в Facebook ОГА.
"Центр Херсона снова под огнем вражеской артиллерии. Сегодня утром враг в очередной раз нанес удар по зданию облгосадминистрации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате удара оккупантов по Херсону пострадавших среди гражданских нет.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.