Оккупанты 63 раза обстреляли Херсонскую область за минувшие сутки, три мирных жителя ранены – ОВА

"Российские захватчики 63 раза обстреляли территории Херсонской области. Вели огонь из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также над областью было сбито четыре БПЛА", – говорится в сообщении.

"Вражескими снарядами были повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала", – сказано в сводке.

По данным обладминистрации, 16 раз оккупанты обстреляли областной центр.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.