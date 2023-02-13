За день оккупанты 20 раз обстреляли Херсон и пригород – горсовет

Пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.
"Под обстрелами находилась Антоновка, микрорайон Остров и центр города. В частности, враг обстрелами повредил здание ККЗ "Юбилейный", обстрелял Херсонский морской порт, площадь Свободы. Повреждены частные дома", – заявили в горсовете.
Всего с 20 ноября Херсон и пригород был обстрелян 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.