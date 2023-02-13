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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день оккупанты 20 раз обстреляли Херсон и пригород – горсовет

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В результате обстрела Херсона были повреждены частные дома
В результате обстрела Херсона были повреждены частные дома
Фото: EPA

В течение 12 февраля российская армия 20 раз обстреляла Херсон и пригород. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

Пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

"Под обстрелами находилась Антоновка, микрорайон Остров и центр города. В частности, враг обстрелами повредил здание ККЗ "Юбилейный", обстрелял Херсонский морской порт, площадь Свободы. Повреждены частные дома", – заявили в горсовете.

Всего с 20 ноября Херсон и пригород был обстрелян 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Херсон, Херсонская область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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