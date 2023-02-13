За день оккупанты 20 раз обстреляли Херсон и пригород – горсовет

В результате обстрела Херсона были повреждены частные дома Фото: EPA

Пострадал один человек. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.

"Под обстрелами находилась Антоновка, микрорайон Остров и центр города. В частности, враг обстрелами повредил здание ККЗ "Юбилейный", обстрелял Херсонский морской порт, площадь Свободы. Повреждены частные дома", – заявили в горсовете.

Всего с 20 ноября Херсон и пригород был обстрелян 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.