Яценюк: Больше 80% ракет сбивают. Украина адаптировалась. Атаки лишь подтолкнули Запад к военной помощи

"Выпущенные по Украине тысячи ракет и сотни [дронов-камикадзе] "Шахедов" иранского производства не достигли тех целей, на которые надеялась Москва. Ведь Москва и Кремль надеялись, что нас заморозят, запугают, застреляют, забьют и просто деморализуют", – сказал политик.

Он подчеркнул, что, "во-первых, этого не произошло".

"Во-вторых, эти ракетные атаки по факту подтолкнули Запад к поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов и систем Patriot, что вообще было неслыханно еще год назад. Третье. [...] Посмотрите теперь на качество украинских Вооруженных сил и на качество украинской ПВО. Практически около 80% ракет сбиваются. То есть это еще одно свидетельство того, что Украина не просто адаптировалась, а Украина дает сдачи", – объяснил Яценюк.

Он прогнозирует, что российские оккупанты продолжат обстреливать украинскую территорию ракетами.

"Сколько они ракет производят, сколько у них будет возможность, – столько они будут стрелять", – считает экс-премьер Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)