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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Больше 80% ракет сбивают. Украина адаптировалась. Атаки лишь подтолкнули Запад к военной помощи

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В ходе последней массированной атаки РФ ВСУ сбили 61 ракету из 71
В ходе последней массированной атаки РФ ВСУ сбили 61 ракету из 71
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Обстрелы российскими войсками Украины не принесли того результата, на который рассчитывал враг. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Выпущенные по Украине тысячи ракет и сотни [дронов-камикадзе] "Шахедов" иранского производства не достигли тех целей, на которые надеялась Москва. Ведь Москва и Кремль надеялись, что нас заморозят, запугают, застреляют, забьют и просто деморализуют", – сказал политик.

Он подчеркнул, что, "во-первых, этого не произошло".

"Во-вторых, эти ракетные атаки по факту подтолкнули Запад к поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов и систем Patriot, что вообще было неслыханно еще год назад. Третье. [...] Посмотрите теперь на качество украинских Вооруженных сил и на качество украинской ПВО. Практически около 80% ракет сбиваются. То есть это еще одно свидетельство того, что Украина не просто адаптировалась, а Украина дает сдачи", – объяснил Яценюк.

Он прогнозирует, что российские оккупанты продолжат обстреливать украинскую территорию ракетами.

"Сколько они ракет производят, сколько у них будет возможность, – столько они будут стрелять", – считает экс-премьер Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе.

Последняя массированная ракетная атака состоялась утром 10 февраля. Оккупанты выпустили по территории Украины 71 крылатую ракету, 61 из них сбили украинские военные, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Арсений Яценюк, война, ПВО, ВСУ, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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