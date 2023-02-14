Генерал США Милли: Россия проиграла в войне стратегически, оперативно и тактически. Превратилась в "глобального изгоя"

Милли (на фото): Путин думал, что сможет быстро победить Украину, разрушить НАТО и действовать безнаказанно, он был неправ Фото: EPA

Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам заседания девятого "Рамштайна" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие в YouTube транслировал "Голос Америки".

"Путин думал, что сможет быстро победить Украину, разрушить альянс НАТО и действовать безнаказанно. Он был неправ, – сказал Милли. – НАТО и эта коалиция никогда не были сильнее, а Россия теперь – глобальный изгой. А мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость… Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя".

По словам генерал США, западные союзники будут поддерживать Украину оборудованием и возможностями, необходимыми ей для самообороны, пока Путин не прекратит войну.

"В Украины одна цель – выбросить захватчиков из своей территории. Для Украины – это не агрессивная война, а война самообороны. Для России – это война агрессии", – отметил Милли.

Он добавил, что представители 54 стран встретились 14 февраля на заседании "Рамштайна" для того, "чтобы убедится в том, что Украина сможет защищать как себя, так и ведущие принципы современности".