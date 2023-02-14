Генерал США Милли: Россия проиграла в войне стратегически, оперативно и тактически. Превратилась в "глобального изгоя"

Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам заседания девятого "Рамштайна" заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Мероприятие в YouTube транслировал "Голос Америки".
"Путин думал, что сможет быстро победить Украину, разрушить альянс НАТО и действовать безнаказанно. Он был неправ, – сказал Милли. – НАТО и эта коалиция никогда не были сильнее, а Россия теперь – глобальный изгой. А мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость… Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически, и они платят огромную цену на поле боя".
По словам генерал США, западные союзники будут поддерживать Украину оборудованием и возможностями, необходимыми ей для самообороны, пока Путин не прекратит войну.
"В Украины одна цель – выбросить захватчиков из своей территории. Для Украины – это не агрессивная война, а война самообороны. Для России – это война агрессии", – отметил Милли.
Он добавил, что представители 54 стран встретились 14 февраля на заседании "Рамштайна" для того, "чтобы убедится в том, что Украина сможет защищать как себя, так и ведущие принципы современности".
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.
Над предоставлением Украине танков Leopard работают восемь стран, пять – над поставками систем ПВО, проинформировал Остин, открывая заседание девятого "Рамштайна". "Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды совместно работают над предоставлением Украине систем ПВО Patriot. Франция и Италия – над поставкой системы ПВО SAMP/T", – отметил министр обороны США.
В то же время Остин сказал, что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.