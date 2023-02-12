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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дальнейшая мобилизация еще больше истощит Россию – ГУР МО Украины

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России придется отсрочить вторую волну мобилизации, считают в ГУР
России придется отсрочить вторую волну мобилизации, считают в ГУР
Фото: EPA

Если Россия продолжит новый раунд мобилизации, она пострадает от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна. Об этом представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил в комментарии The Wall Street Journal, опубликованном 11 февраля.

Среди этих проблем – нехватка современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточного количества боеспособных офицеров, обучение огромного наплыва неподготовленных людей.

"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые испытали во время первой волны. Они тогда не были готовы к столь масштабной мобилизации, не готовы и сейчас", – заявил представитель ГУР.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).

Теги: Россия, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, потери армии России
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