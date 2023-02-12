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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер ВСУ о потерях РФ: Счет идет на роты и батальоны за сутки. Количество во время мобилизации не переросло в качество

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ВСУ за последние сутки ликвидировали около 900 российских оккупантов, отметили в Генштабе утром 12 февраля
ВСУ за последние сутки ликвидировали около 900 российских оккупантов, отметили в Генштабе утром 12 февраля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Динамика потерь России в войне против Украины "не сопоставима с боевыми действиями армии современного типа".

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Когда счет идет на роты и батальоны за сутки, это понятно, что это не показатель для современной армии, такие потери. И это значит, что их и тактическая медицина не отвечает качественным западным образцам… не отвечает тактика боевых действий современным требованиям, и многие другие факторы, – отметил Череватый. – Их количество, набранное ими во время мобилизации, не переросло в качество ведения боевых действий. И напротив, сопротивление ВСУ, вообще сил обороны… оно переросло в качество".

По словам спикера восточной группировки войск ВСУ, "качество – это показатель уничтоженных оккупантов".

"Показатель качественных боевых действий сил обороны Украины", – добавил Череватый.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).

По словам Череватого, на бахмутском направлении ВСУ за сутки ликвидировали 212 оккупантов, еще 315 ранены.

Теги: Россия, Украина, медицина, мобилизация, раненые, ВСУ, батальоны, война России против Украины, спикер, потери армии России, российские оккупанты, Сергей Череватый
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