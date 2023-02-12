Спикер ВСУ о потерях РФ: Счет идет на роты и батальоны за сутки. Количество во время мобилизации не переросло в качество

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Когда счет идет на роты и батальоны за сутки, это понятно, что это не показатель для современной армии, такие потери. И это значит, что их и тактическая медицина не отвечает качественным западным образцам… не отвечает тактика боевых действий современным требованиям, и многие другие факторы, – отметил Череватый. – Их количество, набранное ими во время мобилизации, не переросло в качество ведения боевых действий. И напротив, сопротивление ВСУ, вообще сил обороны… оно переросло в качество".

По словам спикера восточной группировки войск ВСУ, "качество – это показатель уничтоженных оккупантов".

"Показатель качественных боевых действий сил обороны Украины", – добавил Череватый.