Спикер ВСУ о потерях РФ: Счет идет на роты и батальоны за сутки. Количество во время мобилизации не переросло в качество

Об этом 12 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
"Когда счет идет на роты и батальоны за сутки, это понятно, что это не показатель для современной армии, такие потери. И это значит, что их и тактическая медицина не отвечает качественным западным образцам… не отвечает тактика боевых действий современным требованиям, и многие другие факторы, – отметил Череватый. – Их количество, набранное ими во время мобилизации, не переросло в качество ведения боевых действий. И напротив, сопротивление ВСУ, вообще сил обороны… оно переросло в качество".
По словам спикера восточной группировки войск ВСУ, "качество – это показатель уничтоженных оккупантов".
"Показатель качественных боевых действий сил обороны Украины", – добавил Череватый.
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 137 780 российских оккупантов (примерно 900 – за последние сутки).
По словам Череватого, на бахмутском направлении ВСУ за сутки ликвидировали 212 оккупантов, еще 315 ранены.