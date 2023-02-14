Глава Пентагона после "Рамштайна": Будем делать все возможное, чтобы обеспечить Украину боеприпасами в кратчайшие сроки

Украина воюет уже год, и использует большое количество артиллерийских снарядов, отметил Остин Фото: EPA

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна" заверил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировалось в YouTube "Голоса Америки".

Накануне, 13 февраля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

"Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

"Украина воюет уже год, и они используют большое количество артиллерийских снарядов. Мы будем делать все возможное, в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки, и обеспечить устойчивость наших усилий", – сказал Остин.

По его словам, украинские военные проходят обучение в разных странах Европы, где, в частности, акцентируется внимание на маневрах, что может уменьшить использование боеприпасов.

"Мы делаем все возможное, чтобы у них было все необходимое для успеха… Мы считаем, что обучение принесет дополнительные положительные результаты", – резюмировал Остин.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). В заседании приняли участие 54 представителя стран мира. Его основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.