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Глава Пентагона после "Рамштайна": Будем делать все возможное, чтобы обеспечить Украину боеприпасами в кратчайшие сроки

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Украина воюет уже год, и использует большое количество артиллерийских снарядов, отметил Остин
Украина воюет уже год, и использует большое количество артиллерийских снарядов, отметил Остин
Фото: EPA

Соединенные Штаты и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна" заверил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировалось в YouTube "Голоса Америки".

Накануне, 13 февраля, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры.

"Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

"Украина воюет уже год, и они используют большое количество артиллерийских снарядов. Мы будем делать все возможное, в сотрудничестве с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки, и обеспечить устойчивость наших усилий", – сказал Остин.

По его словам, украинские военные проходят обучение в разных странах Европы, где, в частности, акцентируется внимание на маневрах, что может уменьшить использование боеприпасов.

"Мы делаем все возможное, чтобы у них было все необходимое для успеха… Мы считаем, что обучение принесет дополнительные положительные результаты", – резюмировал Остин.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). В заседании приняли участие 54 представителя стран мира. Его основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.

Контекст:

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал Остин 14 февраля.

Правительство Великобритании сообщило, что в 2023 году поставит Украине сотни тысяч снарядов на $300 млн.  

На фоне военной помощи Украине утроить производство 155-мм артснарядов собираются США.

Кроме того, наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм "Укроборонпром".

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Теги: Украина, Пентагон, Брюссель, военная помощь, коалиция, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, пресс-конференция, встреча, заседание, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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