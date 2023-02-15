"Мы готовы к отражению нашествия". Резников заявил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отбить наступление оккупантов

"Мы, как говорится, не сидим, ничего не делая. Мы давно организовали поставки боеприпаса из стран НАТО – как военно-техническую помощь, так и заключили контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системность поставок. Поэтому поставки есть и поставки будут. Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит [боеприпасов] для того, чтобы отразить нашествие, – нельзя. Мы готовы к отражению нашествия. Но чем больше будет боеприпасов – тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы также говорили на заседании "Рамштайна", – подчеркнул Резников.
Он также отметил, что Украина готова к совместному производству боеприпасов с другими странами.
"[Вопрос налаживания производства боеприпасов на территории Украины] звучит как необходимость для запуска производства в каждой из стран-партнеров. [Эта тема] звучит, кажется, со второго или третьего "Рамштайна". Мы говорили о том, что мы готовы, что наша индустрия – как частная, так и государственная, вместе, в партнерстве – готова это делать. То есть это уже не новость, это уже уровень обсуждения некоторых отдельных проектов", – сказал министр.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Воздушные силы ВСУ фиксировали 14 февраля в небе над Украиной воздушные шары с угловыми отражателями, запущенные Россией. По информации экспертов, такие шары могут использовать для обнаружения систем ПВО.
Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times.