ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы готовы к отражению нашествия". Резников заявил, что у ВСУ достаточно боеприпасов, чтобы отбить наступление оккупантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Мы давно организовали поставки боеприпасов из стран НАТО
Резников: Мы давно организовали поставки боеприпасов из стран НАТО
Фото: ЕРА

У Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов для того, чтобы отбить наступление российских оккупантов. Об этом в опубликованном 15 февраля интервью "Укринформу" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы, как говорится, не сидим, ничего не делая. Мы давно организовали поставки боеприпаса из стран НАТО – как военно-техническую помощь, так и заключили контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системность поставок. Поэтому поставки есть и поставки будут. Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит [боеприпасов] для того, чтобы отразить нашествие, – нельзя. Мы готовы к отражению нашествия. Но чем больше будет боеприпасов – тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы также говорили на заседании "Рамштайна", – подчеркнул Резников.

Он также отметил, что Украина готова к совместному производству боеприпасов с другими странами.

"[Вопрос налаживания производства боеприпасов на территории Украины] звучит как необходимость для запуска производства в каждой из стран-партнеров. [Эта тема] звучит, кажется, со второго или третьего "Рамштайна". Мы говорили о том, что мы готовы, что наша индустрия – как частная, так и государственная, вместе, в партнерстве – готова это делать. То есть это уже не новость, это уже уровень обсуждения некоторых отдельных проектов", – сказал министр.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Воздушные силы ВСУ фиксировали 14 февраля в небе над Украиной воздушные шары с угловыми отражателями, запущенные Россией. По информации экспертов, такие шары могут использовать для обнаружения систем ПВО. 

Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной, сообщила 14 февраля газета Financial Times.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оборона, Алексей Резников, боеприпасы, ВСУ, наступление, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Галина ГРИШИНА
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
Галина ГРИШИНА
"Ни один так не смотрит". Зарицкая показала романтическое видео с участием своего бойфренда
"Ни один так не смотрит". Зарицкая показала романтическое видео с участием своего бойфренда
Галина ГРИШИНА
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
"Лучше это запомнить из-за таких уроков, чем думать, что быть середнячком – твоя судьба". Найем рассказал, какие выводы сделал после ранения
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
57-летняя Херли восхитила сеть снимком без одежды и белья
Галина ГРИШИНА
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства
Галина ГРИШИНА
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
"Хочу поддержать Украину в борьбе за независимость". Звезда "Игры престолов" Глисон выставил на аукцион в поддержку ВСУ свою статуэтку
Галина Гришина
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится
Галина ГРИШИНА
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
Галина ГРИШИНА
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (431781)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (118818)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (59515)
4
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (58086)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (56341)
6
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (30897)
7
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (27507)
8
С улыбками и в объятиях друг друга. Яма, переехавший из Украины в США, показал фото с супругой (26616)
 
 
 
 