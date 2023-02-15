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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западная разведка фиксирует, что РФ накапливает авиацию у границы с Украиной – Financial Times

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По информации FT, в НАТО опасаются, что РФ готовится начать воздушную операцию
По информации FT, в НАТО опасаются, что РФ готовится начать воздушную операцию
Фото: Минобороны России / Telegram (иллюстративное)

Западная разведка фиксирует, что Россия накапливает авиацию вблизи границы с Украиной. Об этом, ссылаясь на источники, сообщила 14 февраля газета Financial Times.

По информации издания, разведданные, которые есть у союзников НАТО, свидетельствуют, что РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления. 

Собеседник газеты сказал, что российские сухопутные войска истощены, накапливание авиации – признак того, что РФ хочет превратить войну в воздушный бой. Украине, чтобы "выжить", нужно больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, считает источник.  

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля сообщил союзникам Украины об угрозе со стороны оставшихся военно-воздушных сил РФ и "очень четко сказал, что у нас есть короткий промежуток времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них есть довольно специфические потребности". 

По данным собеседников СМИ, около 80% авиации ВВС РФ может быть сохранено и готово к бою. На Западе считают, что РФ готовится начать воздушную операцию и сейчас пытается вывести из строя украинскую ПВО, сказал изданию высокопоставленный дипломат НАТО. 

На пресс-конференции Остин в тот же день заявил, что Пентагон пока не видит признаков, что РФ готовится к массированной воздушной атаке на Украину. 

"Что касается того, собирает ли Россия свои самолеты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Мы знаем, что у России есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей. Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", – сказал он и подчеркнул необходимость поставок средств ПВО Украине.

По его данным, сейчас США, Германия и Нидерланды совместно работают над предоставлением Украине систем ПВО Patriot, а Франция и Италия – над поставкой систем SAMP/T.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Воздушные силы ВСУ фиксировали 14 февраля в небе над Украиной воздушные шары с угловыми отражателями, запущенные Россией. По информации экспертов, такие шары могут использовать для обнаружения систем ПВО. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, НАТО, авиация, наступление, война России против Украины, Росавиация, Ллойд Остин
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