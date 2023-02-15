Западная разведка фиксирует, что РФ накапливает авиацию у границы с Украиной – Financial Times

По информации издания, разведданные, которые есть у союзников НАТО, свидетельствуют, что РФ стягивает военные самолеты и вертолеты к границе, вероятно, для поддержки наземного наступления.

Собеседник газеты сказал, что российские сухопутные войска истощены, накапливание авиации – признак того, что РФ хочет превратить войну в воздушный бой. Украине, чтобы "выжить", нужно больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним, считает источник.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля сообщил союзникам Украины об угрозе со стороны оставшихся военно-воздушных сил РФ и "очень четко сказал, что у нас есть короткий промежуток времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них есть довольно специфические потребности".

По данным собеседников СМИ, около 80% авиации ВВС РФ может быть сохранено и готово к бою. На Западе считают, что РФ готовится начать воздушную операцию и сейчас пытается вывести из строя украинскую ПВО, сказал изданию высокопоставленный дипломат НАТО.

На пресс-конференции Остин в тот же день заявил, что Пентагон пока не видит признаков, что РФ готовится к массированной воздушной атаке на Украину.

"Что касается того, собирает ли Россия свои самолеты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Мы знаем, что у России есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей. Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", – сказал он и подчеркнул необходимость поставок средств ПВО Украине.

По его данным, сейчас США, Германия и Нидерланды совместно работают над предоставлением Украине систем ПВО Patriot, а Франция и Италия – над поставкой систем SAMP/T.