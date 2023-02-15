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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки уничтожили шесть складов российских боеприпасов и две станции радиоэлектрнной борьбы – Генштаб

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Украинская авиация совершила восемь ударов по оккупантам
Украинская авиация совершила восемь ударов по оккупантам
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 15 февраля в Facebook.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления оккупантов и два района сосредоточения живой силы.

Кроме того, по данным Генштаба, силы обороны успешно атаковали шесть складов боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BLt7hHSVUrm787dcgMBZSTUE8kYtuMMY6uB5yccntCUhV3HHYnJGRzwQ4QzKrcgvl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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