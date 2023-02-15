Оккупанты за сутки больше семидесяти раз обстреляли украинские территории и пытаются взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области – Генштаб

Зафиксировано 3 авиационных атаки, а также 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по мирным объектам Херсонской и Николаевской областей. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. По данным Генштаба, под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.
Пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, информируют ВСУ.
"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 080 российских оккупантов (около 740 – за последние сутки).