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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки больше семидесяти раз обстреляли украинские территории и пытаются взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области – Генштаб

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Самые ожесточенные бои идут в Харьковской и Донецкой области
Самые ожесточенные бои идут в Харьковской и Донецкой области
Фото: ЕРА

За последние сутки российская армия нанесла 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 15 февраля в Facebook.

Зафиксировано 3 авиационных атаки, а также 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по мирным объектам Херсонской и Николаевской областей. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. По данным Генштаба, под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, информируют ВСУ.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BLt7hHSVUrm787dcgMBZSTUE8kYtuMMY6uB5yccntCUhV3HHYnJGRzwQ4QzKrcgvl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 080 российских оккупантов (около 740 – за последние сутки).

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Донбасс, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Лиман, Харьковская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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