Оккупанты за сутки больше семидесяти раз обстреляли украинские территории и пытаются взять под полный контроль Луганскую и Донецкую области – Генштаб

Зафиксировано 3 авиационных атаки, а также 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по мирным объектам Херсонской и Николаевской областей. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций ВСУ, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. По данным Генштаба, под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, информируют ВСУ.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено", – говорится в сообщении.