Генштаб ВСУ: РФ готовит две бригады войск из числа мобилизованных и "добровольцев" в Ростовской области. Длительность курса – до трех недель

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 14 февраля в Facebook.
"В целях компенсации масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий на территории полигона Кадамовский (Ростовская область) Российской Федерации в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных и "добровольцев", – говорится в сообщении.
Указывается, что основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки, отдельные группы – двухнедельный курс.
"В результате отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются для подготовки непосредственно в районе ведения боевых действий", – сказано в сообщении.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.
По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 080 российских оккупантов (примерно 740 – за последние сутки).