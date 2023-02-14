Генштаб ВСУ: РФ готовит две бригады войск из числа мобилизованных и "добровольцев" в Ростовской области. Длительность курса – до трех недель

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 14 февраля в Facebook.

"В целях компенсации масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий на территории полигона Кадамовский (Ростовская область) Российской Федерации в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных и "добровольцев", – говорится в сообщении.

Указывается, что основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки, отдельные группы – двухнедельный курс.

"В результате отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются для подготовки непосредственно в районе ведения боевых действий", – сказано в сообщении.