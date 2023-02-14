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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: РФ готовит две бригады войск из числа мобилизованных и "добровольцев" в Ростовской области. Длительность курса – до трех недель

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Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки, отдельные группы двухнедельный курс, отметили в Генштабе ВСУ
Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки, отдельные группы – двухнедельный курс, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

В Генштабе ВСУ отметили низкий уровень готовности к выполнению боевых задач российских военнослужащих из числа мобилизованных и "добровольцев".

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 14 февраля в Facebook.

"В целях компенсации масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий на территории полигона Кадамовский (Ростовская область) Российской Федерации в учебном центре проходят подготовку ориентировочно до двух бригад военнослужащих российских оккупационных войск из числа мобилизованных и "добровольцев", – говорится в сообщении.

Указывается, что основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки, отдельные группы – двухнедельный курс.

"В результате отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "Вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются для подготовки непосредственно в районе ведения боевых действий", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DS1tjkALaWJqPjaxpdSWd1N2o4UsuFBnfYteDXMkM7ZkZJ67R5SDno5iLbm3cJVl

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 080 российских оккупантов (примерно 740 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, мобилизация, добровольцы, военные учения, Ростовская область, полигон, война России против Украины, ЧВК Вагнер, российские оккупанты, россияне
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