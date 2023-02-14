Оккупантам обещают доплаты за каждый километр продвижения, началась пропаганда мобилизации среди ученых – Генштаб

"В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц", – говорится в сообщении.
В действующих подразделениях россиян, чтобы мотивировать личный состав к наступлению, обещают суточные денежные надбавки за роль в штурмовых действиях, отметили в Генштабе.
"Вдобавок анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", – говорится в сводке.
В то же время, по данным Генштаба, оккупантам не хватает металлических жетонов с личным номером для военных – вместо них начали использовать гильзы с клочком бумаги.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 139 080 захватчиков.