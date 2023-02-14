Оккупантам обещают доплаты за каждый километр продвижения, началась пропаганда мобилизации среди ученых – Генштаб

"В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц", – говорится в сообщении.

В действующих подразделениях россиян, чтобы мотивировать личный состав к наступлению, обещают суточные денежные надбавки за роль в штурмовых действиях, отметили в Генштабе.

"Вдобавок анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле", – говорится в сводке.

В то же время, по данным Генштаба, оккупантам не хватает металлических жетонов с личным номером для военных – вместо них начали использовать гильзы с клочком бумаги.