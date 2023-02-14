Оккупантам не хватает жетонов для военных, используют гильзы с клочком бумаги – Генштаб ВСУ

"Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней", – сказано в сообщении.
На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 139 080 захватчиков.