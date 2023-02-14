Оккупантам не хватает жетонов для военных, используют гильзы с клочком бумаги – Генштаб ВСУ

"Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней", – сказано в сообщении.

На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе.