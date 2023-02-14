Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара, авиация ВСУ – восемь ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

Украинские пилоты в течение суток 14 февраля нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Есть раненые среди мирного населения. Поврежден Дворец культуры, где работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова Николаевской области и Берислава Херсонской области.

"Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые", – указали в Генштабе ВСУ.

В то же время авиация сил обороны в течение суток 14 февраля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ врага", – сказано в сообщении.