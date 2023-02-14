Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара, авиация ВСУ – восемь ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Есть раненые среди мирного населения. Поврежден Дворец культуры, где работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения", – говорится в сообщении.
Кроме того, оккупанты совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова Николаевской области и Берислава Херсонской области.
"Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые", – указали в Генштабе ВСУ.
В то же время авиация сил обороны в течение суток 14 февраля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ врага", – сказано в сообщении.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 080 российских оккупантов (примерно 740 – за последние сутки).