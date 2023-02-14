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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара, авиация ВСУ – восемь ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб

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Украинские пилоты в течение суток 14 февраля нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские пилоты в течение суток 14 февраля нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток 14 февраля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска Донецкой области.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Есть раненые среди мирного населения. Поврежден Дворец культуры, где работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также поражено помещение медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты совершили более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова Николаевской области и Берислава Херсонской области.

"Вражеские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые", – указали в Генштабе ВСУ.

В то же время авиация сил обороны в течение суток 14 февраля нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, три склада боеприпасов и две станции РЭБ врага", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02DS1tjkALaWJqPjaxpdSWd1N2o4UsuFBnfYteDXMkM7ZkZJ67R5SDno5iLbm3cJVl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 080 российских оккупантов (примерно 740 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Краматорск, Константиновка, раненые, боеприпасы, артиллерия, самолеты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Очаков, российские оккупанты, Берислав
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