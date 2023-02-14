Оккупанты обстреляли станцию медицинской помощи в Бериславе, ранен водитель "скорой" – ОВА

"Российская армия продолжает воевать с медицинскими заведениями. Еще одна цель российской артиллерии – станция скорой медицинской помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшний день обстреляли оккупанты", – отмечается в сообщении.
В ОВА добавили, что из-за российского обстрела частично разрушено помещение станции, также повреждены автомобили медиков.
"Легкие ранения получил водитель "скорой". Мужчину ранило осколками стекла, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – заявили в ОВА.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Так, 25 января 2023 года оккупанты обстреляли продуктовый магазин в Бериславе, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения. 9 февраля под огонь захватчиков попал магазин стройматериалов в центре Берислава, из-за чего произошел пожар.