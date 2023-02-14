Оккупанты обстреляли станцию медицинской помощи в Бериславе, ранен водитель "скорой" – ОВА

В Бериславе под обстрел оккупантов попала станция скорой медицинской помощи Фото: EPA (иллюстративное)

"Российская армия продолжает воевать с медицинскими заведениями. Еще одна цель российской артиллерии – станция скорой медицинской помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшний день обстреляли оккупанты", – отмечается в сообщении.

В ОВА добавили, что из-за российского обстрела частично разрушено помещение станции, также повреждены автомобили медиков.

"Легкие ранения получил водитель "скорой". Мужчину ранило осколками стекла, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – заявили в ОВА.