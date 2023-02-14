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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли станцию медицинской помощи в Бериславе, ранен водитель "скорой" – ОВА

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В Бериславе под обстрел оккупантов попала станция скорой медицинской помощи
В Бериславе под обстрел оккупантов попала станция скорой медицинской помощи
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские войска 14 февраля нанесли артиллерийский удар по Бериславу Херсонской области, попав в станцию медицинской помощи, сообщает 14 февраля пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российская армия продолжает воевать с медицинскими заведениями. Еще одна цель российской артиллерии – станция скорой медицинской помощи в Бериславе. Это уже второе медучреждение, которое за сегодняшний день обстреляли оккупанты", – отмечается в сообщении.

В ОВА добавили, что из-за российского обстрела частично разрушено помещение станции, также повреждены автомобили медиков.

"Легкие ранения получил водитель "скорой". Мужчину ранило осколками стекла, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – заявили в ОВА.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Так, 25 января 2023 года оккупанты обстреляли продуктовый магазин в Бериславе, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения. 9 февраля под огонь захватчиков попал магазин стройматериалов в центре Берислава, из-за чего произошел пожар.

Теги: Россия, медицина, оккупация, Херсонская область, раненые, Херсонская ОГА, скорая помощь, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, российские оккупанты, деоккупация, Берислав
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