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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне – ОВА

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Россияне системно обстреливают Херсон
Россияне системно обстреливают Херсон
Скриншот: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска утром 14 февраля обстреляли Херсон.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Утром российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать только потому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела оккупантов были выбиты окна медучреждения.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/videos/525660949702653/

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Теги: Россия, Украина, Херсон, больница, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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