Российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Утром российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать только потому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела оккупантов были выбиты окна медучреждения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.