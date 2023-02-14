Российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Утром российские войска обстреляли медучреждение в Херсоне. В это время врачи принимали пациентов, так что было достаточно людно. Жертв удалось избежать только потому, что люди, услышав громкие взрывы, сразу выбежали в коридор", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела оккупантов были выбиты окна медучреждения.