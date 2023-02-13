Оккупанты обстреляли Херсон, под завалами погиб мужчина – ОВА

На место прилетов оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители Фото: ЕРА

"Войска РФ сегодня еще раз накрывали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий", – говорится в сообщении.

На место прилетов оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители.

"Под завалами находился мужчина – охранник базы. К сожалению, врачам пришлось только констатировать смерть", – отметили в ОВА.