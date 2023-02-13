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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон, под завалами погиб мужчина – ОВА

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На место прилетов оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители
На место прилетов оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители
Фото: ЕРА

Российские оккупанты 13 февраля в очередной раз обстреляли освобожденный Херсон. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Войска РФ сегодня еще раз накрывали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий", – говорится в сообщении.

На место прилетов оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители.

"Под завалами находился мужчина – охранник базы. К сожалению, врачам пришлось только констатировать смерть", – отметили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, обстрелы, российские оккупанты
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