Оккупанты обстреляли Херсон, под завалами погиб мужчина – ОВА

"Войска РФ сегодня еще раз накрывали город огнем из артиллерии. Вражеские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий", – говорится в сообщении.
На место прилетов оперативно прибыли спасатели, медики и правоохранители.
"Под завалами находился мужчина – охранник базы. К сожалению, врачам пришлось только констатировать смерть", – отметили в ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.