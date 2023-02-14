РФ нанесла ракетные удары по Краматорску и Константиновке, есть пострадавший – ОВА

В результате атаки есть разрушения, как минимум один гражданский пострадал Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Два удара ракетами нанесли российские оккупанты по Константиновке и Краматорску. В Константиновке, по предварительным оперативным данным, ранили гражданского и повредили Дворец культуры, в котором сейчас работает центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске – поразили помещение медицинского учреждения", – проинформировал он.

По информации Кириленко, за прошлые сутки в Донецкой области в результате российских атак погиб один человек, трое получили ранения. С начала полномасштабной войны оккупанты убили в регионе (без учета данных из захваченных Мариуполя и Волновахи) более 1,3 тыс. человек.