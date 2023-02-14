РФ нанесла ракетные удары по Краматорску и Константиновке, есть пострадавший – ОВА

"Два удара ракетами нанесли российские оккупанты по Константиновке и Краматорску. В Константиновке, по предварительным оперативным данным, ранили гражданского и повредили Дворец культуры, в котором сейчас работает центр выдачи гуманитарной помощи. В Краматорске – поразили помещение медицинского учреждения", – проинформировал он.
По информации Кириленко, за прошлые сутки в Донецкой области в результате российских атак погиб один человек, трое получили ранения. С начала полномасштабной войны оккупанты убили в регионе (без учета данных из захваченных Мариуполя и Волновахи) более 1,3 тыс. человек.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться там опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.