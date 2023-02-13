Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, больницу и детсад, в результате обстрела погиб мирный житель

"Ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску: в Дружковке ракетой повреждена больница, в Покровске обстрелом повреждены семь домов и детсад – никто не пострадал", – написал Кириленко.
На донецком направлении в Марьинской общине один человек ранен в Елизаветовке, разрушен один дом, четыре дома повреждены в Красногоровке. Еще четыре дома повреждены в Зоряном. В Кураховской общине поврежден дом в Горняке и территория предприятия в Кураховке. Единичные прилеты зафиксированы в Авдеевке, там обошлось без жертв.
"На горловском направлении повреждены три частных дома в Васюковке Соледарской общины, два дома в Торецке и по одному дому в Константиновке, Бахмуте и Ивановском. Информация о пострадавших не поступала", – отметил глава ОВА.
На лисичанском направлении разрушен дом в Северске, под обстрелы попала Серебрянка.
Всего за сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще один человек получил ранения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.