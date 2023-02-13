Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, больницу и детсад, в результате обстрела погиб мирный житель

"Ночью россияне ударили по относительно удаленным от фронта Дружковке и Покровску: в Дружковке ракетой повреждена больница, в Покровске обстрелом повреждены семь домов и детсад – никто не пострадал", – написал Кириленко.

На донецком направлении в Марьинской общине один человек ранен в Елизаветовке, разрушен один дом, четыре дома повреждены в Красногоровке. Еще четыре дома повреждены в Зоряном. В Кураховской общине поврежден дом в Горняке и территория предприятия в Кураховке. Единичные прилеты зафиксированы в Авдеевке, там обошлось без жертв.

"На горловском направлении повреждены три частных дома в Васюковке Соледарской общины, два дома в Торецке и по одному дому в Константиновке, Бахмуте и Ивановском. Информация о пострадавших не поступала", – отметил глава ОВА.

На лисичанском направлении разрушен дом в Северске, под обстрелы попала Серебрянка.

Всего за сутки российские оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще один человек получил ранения.