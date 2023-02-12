В Донецкой области один человек погиб и 10 ранены в результате российских обстрелов за сутки – ОВА

Россияне периодически обстреливали Угледар и окрестности Угледарской общины, информация о пострадавших не поступала.
В Кураховской общине оккупанты обстреляли село Веселый Гай. Повреждены девять домов в Кураховке и три дома в поселке Острое.
Ночью продолжались артобстрелы Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Также из артиллерии россияне ударили по жилому кварталу Авдеевки.
В Бахмуте один человек погиб и два ранены, повреждены админздание и два частных дома.
В Соледарской общине повреждены дома в Васюковке, Миньковке и Федоровке. Есть раненые в Ступочках Константиновской общины.
Также повреждены двухэтажка и частные дома в Северске. В Лиманской общине разрушено здание в Ставках, многочисленным обстрелам подверглись Торское, Заречное и Терны.
По данным Кириленко, в области за сутки один погибший (в Бахмуте) и 10 раненых (в Бахмуте, Ступочках, Часовом Яре, Керамике).
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.