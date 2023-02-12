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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области один человек погиб и 10 ранены в результате российских обстрелов за сутки – ОВА

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В Донецкой области разрушены или повреждены десятки домов только за одни сутки
В Донецкой области разрушены или повреждены десятки домов только за одни сутки
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Бахмут, Марьинку, Авдеевку, Северск, Угледар и другие города и села Донецкой области. Об этом утром 12 февраля сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

Россияне периодически обстреливали Угледар и окрестности Угледарской общины, информация о пострадавших не поступала.

В Кураховской общине оккупанты обстреляли село Веселый Гай. Повреждены девять домов в Кураховке и три дома в поселке Острое.

Ночью продолжались артобстрелы Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Также из артиллерии россияне ударили по жилому кварталу Авдеевки.

В Бахмуте один человек погиб и два ранены, повреждены админздание и два частных дома.

В Соледарской общине повреждены дома в Васюковке, Миньковке и Федоровке. Есть раненые в Ступочках Константиновской общины.

Также повреждены двухэтажка и частные дома в Северске. В Лиманской общине разрушено здание в Ставках, многочисленным обстрелам подверглись Торское, Заречное и Терны.

По данным Кириленко, в области за сутки один погибший (в Бахмуте) и 10 раненых (в Бахмуте, Ступочках, Часовом Яре, Керамике). 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться в нем опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Теги: Донецкая область, раненые, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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