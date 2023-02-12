В Донецкой области один человек погиб и 10 ранены в результате российских обстрелов за сутки – ОВА

В Донецкой области разрушены или повреждены десятки домов только за одни сутки Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Россияне периодически обстреливали Угледар и окрестности Угледарской общины, информация о пострадавших не поступала.

В Кураховской общине оккупанты обстреляли село Веселый Гай. Повреждены девять домов в Кураховке и три дома в поселке Острое.

Ночью продолжались артобстрелы Марьинской общины: Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Также из артиллерии россияне ударили по жилому кварталу Авдеевки.

В Бахмуте один человек погиб и два ранены, повреждены админздание и два частных дома.

В Соледарской общине повреждены дома в Васюковке, Миньковке и Федоровке. Есть раненые в Ступочках Константиновской общины.

Также повреждены двухэтажка и частные дома в Северске. В Лиманской общине разрушено здание в Ставках, многочисленным обстрелам подверглись Торское, Заречное и Терны.

По данным Кириленко, в области за сутки один погибший (в Бахмуте) и 10 раненых (в Бахмуте, Ступочках, Часовом Яре, Керамике).